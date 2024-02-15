Названа лучшая рыба для снижения холестерина

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Для эксперимента исследователи использовали метод нутриметаболомики, позволяющий провести комплексный анализ пищевых продуктов и биологических образцов человека. Таким образом удалось выявить ряд соединений в лососе, оказывающих благоприятное кардиометаболическое действие.

Более 40 участников исследования употребляли средиземноморскую диету с добавлением двух порций лосося в неделю в течение 35 дней. После анализа образцов крови участников до и после вмешательства обнаружили 508 пищевых соединений, характерных исключительно для лосося.

Результаты исследования подтвердили, что употребление лосося улучшает показатели холестерина в крови. Для достижения заметного эффекта лосось нужно употреблять два-четыре раза в неделю.

Иранские ученые ранее выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме.