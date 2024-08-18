Названа категория людей наиболее склонная к набору веса

Врач отметил, что существует два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов - еда и интимная близость. При этом одно не способно заменить другое.

«В некоторых случаях люди пытаются добирать комфортный уровень эндорфинов и серотонина за счет сладостей. Это ошибочно, поскольку человек сам для себя устраивает эндорфиновую зависимость и рискует очень быстро набрать 10-20 лишних килограммов», - предупредил Шкитин.

Он добавил, что при этом осознанные люди вправе контролировать свой рацион, не злоупотребляя кондитерскими изделиями. Ведь вес проще набрать, чем сбросить.

Шкитин предупредил, что располневшие люди, пытающиеся вернуться в форму с помощью диет, но без советов врача, могут нарушить свой холестириновый цикл. Как итог - гормональные нарушения и, как следствие, снижение либидо.

Ранее врач Мария Калошина предостерегла от сна при включенном телевизоре или свете, так как нарушается выработка мелатонина, что может вылиться в ожирение.