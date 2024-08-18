18 августа 2024, 04:19

Названа категория людей наиболее склонная к набору веса

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Одинокие люди часто подвержены неконтролируемой тяге к сладкому, пытаясь восполнить дефицит любви продуктами, поднимающими эндорфиновый фон. Об этом «Газете.ru» рассказал доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

Врач отметил, что существует два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов - еда и интимная близость. При этом одно не способно заменить другое.

«В некоторых случаях люди пытаются добирать комфортный уровень эндорфинов и серотонина за счет сладостей. Это ошибочно, поскольку человек сам для себя устраивает эндорфиновую зависимость и рискует очень быстро набрать 10-20 лишних килограммов», - предупредил Шкитин.

Он добавил, что при этом осознанные люди вправе контролировать свой рацион, не злоупотребляя кондитерскими изделиями. Ведь вес проще набрать, чем сбросить.

Шкитин предупредил, что располневшие люди, пытающиеся вернуться в форму с помощью диет, но без советов врача, могут нарушить свой холестириновый цикл. Как итог - гормональные нарушения и, как следствие, снижение либидо.

Ранее врач Мария Калошина предостерегла от сна при включенном телевизоре или свете, так как нарушается выработка мелатонина, что может вылиться в ожирение.

Врачи Ожирение
17 августа 2024, 04:26
Женщина из-за «стыдных» симптомов не заметила пятисантиметровую опухоль
РИА «Новости»
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Линдси Джейн Пиетт из Онтарио запустила колоректальный рак из-за того, что четыре года игнорировала неприятные симптомы и стыдилась обратиться с ними к врачу. У нее обнаружили пятисантиметровую опухоль, сообщило издание Mirror.

Впервые врач назначил женщине колоноскопию в возрасте 35 лет из-за наследственной предрасположенности. Но из-за проблем с логистикой она сначала отменила прием, а потом оттягивала поход в клинику от стыда - ее смущало, что придется говорить о запоре, вздутии живота и нерегулярном стуле. Так канадке диагностировали рак лишь в 2021 году на третьей стадии.

«Единственная вещь, которая едва ли не сложнее, чем борьба с раком, - это преодоление его эмоциональных последствий», - сказала Пиетт.

В январе 2022 года женщина прошла курс интенсивной химиотерапии и радиотерапии, а в июле 2023 году из-за возвращения опухоли ей провели операцию. Пиетт опубликовала в соцсетях видео, в котором призвала не откладывать поход к врачу и соглашаться на колоноскопию.

Рак, выявленный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, подтвердил Life онколог Андрей Каприн. Он заявил, что в таких случаях достаточно операции.

Болезни Канада Онкология
17 августа 2024, 04:05
Названы самые ранние предвестники инсульта
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Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости», что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости» , что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач предупредил, что инсульт развивается внезапно и стремительно, поэтому заранее к этой ситуации не подготовиться. При этом первые звоночки болезни могут проявиться за несколько дней или даже недель.

«Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - рассказал Мартынов.

Он назвал и такие симптомы, как резкое чувство слабости, онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, а также речевые нарушения.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев посоветовал съедать по одному банану в день, восполняя в организме дефицит калия, в качестве профилактики инсульта или инфаркта.

Инсульт Врачи
17 августа 2024, 03:17
Стало известно, почему нельзя откладывать сигнал будильника
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Невролог и эксперт по лечению бессонницы Линдси Браунинг предупредила, что привычка ставить повторный сигнал будильника негативно отражается на самочувствии и работоспособности человека, приводит к усталости и разбитости по утрам. Об этом она рассказала британскому изданию Daily Mirror.

Браунинг пояснила, что повторный сигнал будильника, причем перенесенный на короткий срок - с интервалом в 15 или 30 минут, будит человека в момент глубокой фазы сна.

«Я вообще не поклонница подобных вещей, потому что это портит сон», - предупредила она.

Врач посоветовала вместо установки нескольких сигналов приобрести гаджет для отслеживания фаз ночного сна, чтобы лучше высыпаться. Прибор поможет выбрать наиболее оптимальный момент для пробуждения, просигналив о наступлении утра во время легкого (неглубокого) сна. Человек в этом случае быстрее перейдет в состояние бодрствования.

Ранее сомнолог и невролог Елена Царева предупредила, что качество последнего часа сна снижается при установке нескольких будильников.

Исследования Врачи
16 августа 2024, 23:34
В Институте иммунологии объяснили профилактическую значимость аллерговакцины
Pxhere
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Минздрав разрешил исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы, которую в медицинской среде уже называют настоящим прорывом. Разработали ее в Институте иммунологии ФМБА, представитель которого на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил профилактическую значимость препарата.

«В моей более чем 25-летней практике для профилактики я лично не использовала аллерговакцины. Мы не используем аллергены, а лечим непосредственно болезнь, то есть когда пациент страдает поллинозом сезонной аллергии», - отметил специалист.

Он добавил, что в профилактическом смысле эту рекомбинантную аллерговакцину можно использовать как лечение будущей перекрестной пыльцевой аллергии.

«Вот в таком смысле я вижу ее профилактическую значимость», - заключил собеседник 360.ru.

О начале клинических исследований вакцины, которая предназначена для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии «Российской газете» рассказал руководитель группы разработчиков, директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

При успешном завершении испытаний, заявил в беседе с «Известиями» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, медицину ждет настоящий прорыв.

«Вакцинация может стать настоящим прорывом в области лечения аллергии. <> Прививка будет действовать быстрее. Кроме того, ее можно будет применять заблаговременно - для профилактики болезни», - подчеркнул он.

Исследования Болезни Минздрав Врачи Россия

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