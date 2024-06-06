Названа группа людей с повышенным риском инфаркта

В рамках деловой программы Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» обсудили проблему эпидемии ожирения. Участники экспертной дискуссии подняли эту тему в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства Оксана Драпкина подчеркнула, что избыточную массу тела и тем более ожирение нельзя относить лишь к эстетической проблеме.

«Это, прежде всего, вопрос здоровья. Ожирение - колоссальная нагрузка на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому профилактика ожирения, нормализация массы тела является профилактикой множества неинфекционных заболеваний», - сказала она.

Из-за проблем с лишним весом возрастает риск развития опасных состояний и неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые стали главной причиной смертности во всем мире - инфаркта, инсульта, сахарного диабета, онкологии, снижения репродуктивной функции. Ожирение и избыточный вес - это серьезное нарушение обмена веществ, причина вероятности преждевременной смерти и реальная угроза здоровью нации. Но зачастую врачи не уделяют проблеме должное внимание и рассматривают ожирение только в комплексе с другими болезнями, не выделяя отдельно.

Зампред председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов призвал включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний и назвал его одной из ведущих причин как наступления инвалидности, так и смертности.

«Но для этого требуется решимость, межведомственное взаимодействие и системный толчок в решении данной проблемы - от профилактических мероприятий, направленных на создание системы ценностей бережливого и осознанного отношения к своему здоровью до изменения парадигмы отношения к проблеме избыточной массы тела и ожирения среди населения и медицинских специалистов», - подчеркнул он.

На встрече эксперты обсудили, как изменить отношение к проблеме ожирения у врачебного сообщества. Они также рассмотрели способы популяризации среди населения знания о здоровом образе жизни, поговорили о профилактике ожирения и предотвращении набора избыточного веса. Еще одной темой дискуссии стали инновационные подходы к терапии заболевания в современности и необходимость его признания социально значимым.

Сейчас в мире более миллиарда человек живут с ожирением, из них 159 миллионов - дети. Показатель растет непрерывно. В России заболеванием страдают 45 миллионов жителей страны, у 10% ожирение выраженное, а у более чем 30% - избыточный вес и ожирение. Количество людей с излишней массой тела увеличивается ежегодно.

Организатором форума «Лекарственная безопасность» выступил фонд «Росконгресс» при поддержке Минздрава и комитета по охране здоровья Госдумы.