Названа фаза сна, улучшающая память

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Ученые исследовали нейронную активность в нескольких областях мозга у макак. Животные должны были выполнить тесты на поиск визуальных различий, причем до и после получасового периода медленного сна. Это фаза сна напоминает дремоту с медленными движениями глаз (NREM).

Ученые зафиксировали активность тысяч нейронов в трех областях мозга: первичной и средней зрительной коре и дорсолатеральной префронтальной коре, которые связаны не только с визуальной обработкой, но и с такими исполнительными функциями, как самоконтроль.

Результаты эксперимента показали, что макаки, который действительно спали, показали повышение производительности. Они стали более точно различать вращающиеся изображения.

Исследователи предполагают, что их открытие можно использовать для разработки методов стимуляции мозговой активности.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева предупредила, что стимуляторы, в частности, кофеин и алкоголь, ухудшают качество сна.