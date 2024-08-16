Названа доза кофеина, повышающая риск гипертонии

Исследование представили на выставке ACC Asia 2024 в Дели. В нем участвовали 92 здоровых человека в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным артериальным давлением.

В ходе эксперимента 19,6% его участников употребляли более 400 миллиграммов кофеина, что равноценно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам газировки или двум энергетикам, за сутки в течение пяти дней в неделю или чаще в течение года.

Ученые отметили, что это отразилось на выносливости участников исследования. У людей увеличилась частота сердечных сокращений и повысилось артериальное давление после теста на лестнице. Последнее опасно развитием инфарктов, деменции, хронической болезни почек и сердечной недостаточности.

Если человек курит и употребляет алкоголь, пренебрегает физической активностью, то риски увеличиваются.

Ранее нутрициолог Марина Косенкова отметила пользу кофе, объяснив, что его употребление снижает риск развития болезни Паркинсона.