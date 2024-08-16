16 августа 2024, 04:50

Названа доза кофеина, повышающая риск гипертонии

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Индийские исследователи выяснили, что регулярное употребление более 400 миллиграммов кофеина в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонической болезни. Об этом сообщил Американский колледж кардиологии (ACC).

Исследование представили на выставке ACC Asia 2024 в Дели. В нем участвовали 92 здоровых человека в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным артериальным давлением.

В ходе эксперимента 19,6% его участников употребляли более 400 миллиграммов кофеина, что равноценно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам газировки или двум энергетикам, за сутки в течение пяти дней в неделю или чаще в течение года.

Ученые отметили, что это отразилось на выносливости участников исследования. У людей увеличилась частота сердечных сокращений и повысилось артериальное давление после теста на лестнице. Последнее опасно развитием инфарктов, деменции, хронической болезни почек и сердечной недостаточности.

Если человек курит и употребляет алкоголь, пренебрегает физической активностью, то риски увеличиваются.

Ранее нутрициолог Марина Косенкова отметила пользу кофе, объяснив, что его употребление снижает риск развития болезни Паркинсона.

Исследования США Кофе Болезни Врачи
15 августа 2024, 05:05
Врач назвал продукты, с которыми опасно сочетать мед
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Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при включении в свой рацион натурального меда необходимо помнить про его правильное употребление, чтобы не навредить организму. Она рассказала в беседе с RT, что не стоит его добавлять в выпечку или в горячий чай вместо сахара.

Диетолог отметила, что полезен только натуральный мед, а не медовый продукт. В нем содержатся витамины, микро и макроэлементы, а также ряд органических кислот.

«Но надо сказать, что наряду с этим он содержит достаточно большое количество сахара, поэтому обольщаться тем, что мед можно есть вместо сахара и получать исключительно пользу, конечно, не стоило бы», - заявила она.

Соломатина напомнила, что мед является очень аллергенным продуктом. Кроме того, его нельзя нагревать, а также добавлять в выпечку или горячий чай, чтобы он не потерял полезных свойств. Употреблять мед на голодный желудок тоже не стоит, так как он стимулирует выработку ферментов поджелудочной железы.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что больным сахарным диабетом лучше отказаться от меда , чтобы не усилить инсулинорезистентность и не спровоцировать развитие жирового организма.

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при включении в свой рацион натурального меда необходимо помнить про его правильное употребление, чтобы не навредить организму. Она рассказала в беседе с RT , что не стоит его добавлять в выпечку или в горячий чай вместо сахара.

Врачи Диеты Продукты
15 августа 2024, 02:34
Названы самые полезные продукты для завтрака
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Завтрак по методу Гарвардской тарелки обеспечит организм всеми необходимыми веществами. Врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ имени академика Петровского Юлия Атаманова перечислила «Аргументам и фактам» самые полезные продукты для утреннего приема пищи.

Универсальной формулой завтрака она назвала комбинацию цельных злаков, белка с овощами, фруктами или ягодами. Атаманова сообщила, что такое сочетание обеспечит организм макро- и микронутриентами.

Эндокринолог посоветовала готовить на завтрак блюда из яиц , творога, варить каши с белковыми продуктами, бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, курицей, индейкой или рыбой. Атаманова посоветовала не злоупотреблять гранолой с йогуртом, потому что в ней слишком много добавленного сахара.

Многие выбирают на десерт варенье, но диетолог Татьяна Солнцева назвала его скорее вредным продуктом. По ее словам, витамины в нем уничтожили на этапе тепловой обработки.

Еда Болезни Питание Продукты
14 августа 2024, 04:14
Невролог назвал хобби для профилактики деменции
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Физическая и умственная активность в пожилом возрасте способны снизить риск деменции. Врач-невролог Владимир Мартынов в разговоре с РИА «Новости» посоветовал пенсионерам решать кроссворды и гулять на улице.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - сказал он.

Мартынов добавил, что на развитие деменции могут повлиять некоторые другие недуги. Например, гипертония, алкоголизм, наркозависимость, инсульт. Врач призвал лечиться, придерживаться сбалансированного питания и проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Клинический психолог Татьяна Метелева сообщила «Известиям» , что деменция развивается на фоне болезни Альцгеймера, болезни Пика и других нарушений. Она назвала первыми признаками старческого слабоумия забывчивость и рассеянность.

Болезни Медицина Наука
14 августа 2024, 03:55
Врачи скорой помощи рассказали о самых частых мужских травмах от секса
РИА «Новости»
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Травмы во время половой близости случаются чаще, чем может показаться. Врачи скорой помощи назвали Huffington Post топ-5 мужских повреждений.

«Эти травмы могут быть как неловкими, так и болезненными, но они встречаются чаще, чем вы думаете», - сказал доктор Джордан Вагнер.

По его словам, слишком активные мужчины получали перелом полового члена - разрыв кавернозных тел, которые наполняются кровью во время эрекции. Коллега Вагнера, врач отделения неотложной помощи Джо Уиттингтон предупредил, что в некоторых случаях пациентам требовалась операция. А бывший врач неотложной помощи Джессика Сингх добавила, что кроме пещеристых тел может пострадать уретра.

Другой частой причиной обращения за медпомощью после полового акта стало попадание инородных предметов в прямую кишку. Только с 2012 по 2021 год в США зарегистрировали около 39 тысяч таких случаев.

Третьим недугом врачи назвали приапизм - слишком длительную эрекцию, более четырех часов. Вагнер заявил, что в этом состоянии кровь может застыть и вызвать необратимые последствия.

В практике врачей случались также penis captivus, когда вагинальные мышцы сокращались слишком сильно и в прямом смысле приковывали партнеров друг к другу, а также генитальные инфекции из-за несоблюдения правил гигиены.

Похожие случаи происходили не только на Западе, но и в России. Врач в Новокузнецке рассказал, как извлек из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы.

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