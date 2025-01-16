16 января 2025, 04:48

Названа допустимая дневная норма сахара

Freepik
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Рекомендуемая дневная норма сахара не должна превышать 50 граммов в день, причем ее снижение окажет положительное влияние на организм человека. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона в 2000 килокалорий составит не более 50 граммов», - сказала она.

Специалист пояснила, что снижение потребления сахара до 5%, или 25 граммов, станет дополнительным преимуществом для здоровья.

Стародубова добавила, что, к примеру, в 250 граммах сладкого газированного напитка содержится в среднем от 20 до 30 граммов сахара. По этой причине, если их регулярно употреблять, то возрастет риск развития ряда заболеваний. Это же относится и к другим продуктам с высоким содержанием сахара, подчеркнула она.

Ранее терапевт Ирина Никулина рассказала, что в пакетированных соках мало полезных веществ, но много сахара, поэтому их употребление способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Еда Врачи Диеты Продукты
16 января 2025, 04:09
Бесплатное ЭКО. В Госдуме рассказали о возможности пройти процедуру по ОМС
РИА «Новости»
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Россиянки могут пройти искусственное оплодотворение по полису ОМС после постановки диагноза бесплодие и консультации врача-репродуктолога. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила РИА «Новости», что требуется для постановки в очередь на бесплатное ЭКО.

Россиянки могут пройти искусственное оплодотворение по полису ОМС после постановки диагноза бесплодие и консультации врача-репродуктолога. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила РИА «Новости» , что требуется для постановки в очередь на бесплатное ЭКО.

«Для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза бесплодие, а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению процедуры ЭКО», - сказала она.

Список клиник, которые могут провести процедуру по ОМС, опубликован на сайте Минздрава России. Фролова сообщила, что в программе в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» участвуют имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по акушерству и гинекологии организации.

Зачать ребенка путем ЭКО могут семейные пары и одинокие женщины. Депутат сообщила, что каждый пациент имеет право получить квоту на неограниченное количество попыток. Перед вступлением в протокол будущие родители проконсультируются у врача-репродуктолога и в случае необходимости пройдут лечение.

Врачи имеют успешный опыт проведения искусственного оплодотворения. В Подмосковье с января по август 2024 года провели три тысячи бесплатных процедур ЭКО , в результате родились около 1,2 тысячи детей.

Здравоохранение Беременность Болезни Медицина
16 января 2025, 00:11
Россиянам рассказали, какой фрукт защитит от рака
Freepik
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Косточки граната богаты витаминами и полезными ненасыщенными жирными кислотами, поэтому они не опасны для здоровья человека. К тому же, их используют для лечения рака, сообщила в беседе с «Радио 1» диетолог, кардиолог Маргарита Королева.

«В косточках граната содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления», - объяснила врач.

Королева добавила, что на внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника и много витаминов группы В. Они помогают поддерживать работоспособность нервной системы и влияют на качество сна.

Благодаря антипаразитарным действием за счет пуниковой и гранатовой кислоты употребление косточек граната поможет снизить даже опухолевый рост.

«Неслучайно косточки граната используют при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», - резюмировала Королева.

Ранее ученые из китайского Медицинского университета пришли к выводу, регулярное употребление темного шоколада может минимизировать вероятность развития рака полости рта.

Болезни Врачи Рак
15 января 2025, 11:42
Проект о полном запрете торговли вейпами могут рассмотреть уже в марте
РИА «Новости»
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Проект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них могут рассмотреть в первом чтении в Госдуме в марте. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Он добавил, что документ направили в регионы, чтобы получить поддержку от губернаторов и местных парламентов.

«Я уже подчеркивал, что нам нужна именно консолидированная поддержка со стороны профильных ведомств и самого правительства для того, чтобы принять законопроект», - подчеркнул депутат.

Ранее специалисты компании SuperJob провели опрос, который показал, что 68% жителей Санкт-Петербурга поддерживают запрет на продажу вейпов. При этом чаще всего за эту меру выступают некурящие.

Курение Госдума РФ Запреты
15 января 2025, 04:48
Голландцы массово слегли с гепатитом после магазинной голубики
РИА «Новости»
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Сеть супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах изъяла из продажи все килограммовые упаковки замороженной голубики из-за вспышки гепатита А. Заболели 12 человек, сообщил сайту Nu.nl представитель Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Элко Франц.

Пока известно лишь о 12 пострадавших в возрасте от 25 до 77 лет, из них двум потребовалась госпитализация. Франц допустил, что вирусом могли заразиться сотни человек.

«Конечно, не все фрукты заражены, но заболеет больше людей. И они могут заразить других. <…> Если вы чувствуете себя плохо, очень важно соблюдать правила гигиены», - предупредил он.

Гепатит А распространился через килограммовые пачки замороженной голубики из Albert Heijn. Супермаркет объявил об изъятии этого товара. Франц сообщил, что возбудитель болезни попал в ягоды во время сбора урожая от зараженного сборщика или при поливе загрязненной фекалиями водой.

Не только голубика может доставить человеку проблемы со здоровьем. От клубники можно подхватить глисты, поэтому врач Екатерина Кашух посоветовала мыть ее в растворе соды.

Еда Болезни Нидерланды Продукты

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