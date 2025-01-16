Названа допустимая дневная норма сахара

«Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона в 2000 килокалорий составит не более 50 граммов», - сказала она.

Специалист пояснила, что снижение потребления сахара до 5%, или 25 граммов, станет дополнительным преимуществом для здоровья.

Стародубова добавила, что, к примеру, в 250 граммах сладкого газированного напитка содержится в среднем от 20 до 30 граммов сахара. По этой причине, если их регулярно употреблять, то возрастет риск развития ряда заболеваний. Это же относится и к другим продуктам с высоким содержанием сахара, подчеркнула она.

Ранее терапевт Ирина Никулина рассказала, что в пакетированных соках мало полезных веществ, но много сахара, поэтому их употребление способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.