21 декабря 2024, 05:05

Названа дневная норма мандаринов для взрослого человека

РИА «Новости»
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Мандарины полезны для сердца и ЖКТ, но злоупотребление этим фруктом может спровоцировать аллергию и вздутие живота. Заведующий кафедрой диетологии Университета Росбиотех, доктор медицинских наук Алексей Березников сообщил об этом «Газете.ru».

«Максимально допустимое количество мандаринов в день составляет четыре-пять штук для взрослого человека, хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальной переносимости», - сказал он.

В мякоти мандаринов содержатся антиоксиданты, клетчатка, калий, магний, витамины A, B6, С, E, фитонутриенты лимонен и гесперидин. По словам доктора, этот фрукт замедлит старение, защитит сосуды, повысит иммунитет, улучшит состояние кожи и пищеварение.

Березников посоветовал не выбрасывать кожуру, потому что она содержит эфирные масла с улучшающим настроение действием. Врач предложил заваривать из очисток чай или делать скрабы.

Он предупредил, что избыток мандаринов приведет к обратному эффекту. Переедание вызовет обострение язвы, гастрита, панкреатита, раздражение слизистой оболочки желудка, вздутие живота, диарею и аллергию.

Благодаря низкой калорийности мандарины, как и другие фрукты, можно включить в рацион худеющих. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали также не пропускать завтрак и больше двигаться, чтобы сбросить вес.

Еда Новый год Продукты
20 декабря 2024, 00:35
Названы продукты, вызывающие агрессивный рак кишечника
Freepik
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Исследователи выявили возможную связь между диетой, в которой доминируют добавленный сахар и насыщенные жиры, с хроническим воспалением, приводящим к развитию рака толстой кишки. Об этом сообщило издание Pronews.gr.

Исследование провели специалисты Университета Южной Флориды и Онкологический институт больницы общего профиля Тампы.

«Биоактивные липиды - это очень маленькие молекулы, которые поступают из пищи, которую мы едим. То, что мы берем из обработанных пищевых продуктов, нарушает баланс иммунной системы и приводит к хроническому воспалению», - заявил доцент Университета Южной Флориды Ганеш Халаде.

Он отметил, что при этом активно устранять воспаление способны такие продукты, как авокадо, в состав которого входят полезные жиры.

Ученый уточнил, что в ходе исследования изучили более 150 образцов опухолей, взятых у пациентов, применив высокочувствительный метод обнаружения следов липидов. Опухоли содержали избыточное количество молекул, вызывающих воспаление.

Ранее диетолог Софья Елиашевич предупредила, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к развитию рака толстой кишки.

Исследования США Болезни Ученые Диеты Онкология Продукты
20 декабря 2024, 00:01
Названы приближающие старость продукты
Freepik
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Некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма, поэтому их лучше исключит из рациона. К ним относятся колбаса, хлеб и сахар, сообщила«Известиям» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Она отметила, что в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке есть трансжиры, которые ускоряют старение кожи. Из-за ухудшения кровообращения кожа лишается кислорода и питательных веществ.

Также в списке врача есть сахар. Его избыток разрушает коллаген и эластин, влияющие на упругость кожи. Сахар провоцирует появление морщин и тусклости.

По словам эндокринолога, белый хлеб и паста из рафинированной муки влияют на повышение уровня сахара в крови, вызывая ухудшение состояния кожи. Их постоянное употребление приводит к проблемам с обменом веществ.

Для кожи также вредны соленые продукты, колбасные изделия, алкоголь, сладкие газированные напитки и соки, добавила Хайкина.

Австралийские ученые выяснили, что фрукты и овощи помогают замедлить процесс биологического старения организма. Доктор Барбара Кардосо напомнила о вреде шоколада и чипсов.

Некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма, поэтому их лучше исключит из рациона. К ним относятся колбаса, хлеб и сахар, сообщила «Известиям» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Питание Врачи Продукты
19 декабря 2024, 16:34
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
РИА «Новости»
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Местным органам власти необходимо стараться распределять нагрузку на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«В первичном звене здравоохранения находится главная проблема с кадрами. Вытекает вывод: прежде всего, это вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации. Распределение нагрузки - задача местных органов власти в здравоохранении», - сказал он.

Глава государства отметил, что если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то они не полностью заполнены в течение года.

Врачи Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
18 декабря 2024, 01:26
Роспотребнадзор изучит вспышку болезни с неконтролируемой дрожью в Уганде
РИА «Новости»
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В Уганде произошла вспышка неизвестной болезни, одним из симптомов которой стала неконтролируемая дрожь. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что служба взяла ситуацию на контроль.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», - сообщили санитарные врачи.

Специалисты насчитали около 300 инфицированных, из них большинство - женского пола. Главным симптомом болезни стала неконтролируемая дрожь. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о наличии лабораторной базы, квалифицированных специалистов и референс-центров для контроля над ее возможным распространением. Информация обо всех подозрительных случаях оперативно поступит врачам.

Другой неизученный вирус распространился в Демократической Республике Конго. Инфицированные пожаловались на покраснение глаз и головную боль.

В Уганде произошла вспышка неизвестной болезни, одним из симптомов которой стала неконтролируемая дрожь.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что служба взяла ситуацию на контроль.

Африка Болезни Роспотребнадзор Медицина

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