Названа дневная норма мандаринов для взрослого человека

«Максимально допустимое количество мандаринов в день составляет четыре-пять штук для взрослого человека, хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальной переносимости», - сказал он.

В мякоти мандаринов содержатся антиоксиданты, клетчатка, калий, магний, витамины A, B6, С, E, фитонутриенты лимонен и гесперидин. По словам доктора, этот фрукт замедлит старение, защитит сосуды, повысит иммунитет, улучшит состояние кожи и пищеварение.

Березников посоветовал не выбрасывать кожуру, потому что она содержит эфирные масла с улучшающим настроение действием. Врач предложил заваривать из очисток чай или делать скрабы.

Он предупредил, что избыток мандаринов приведет к обратному эффекту. Переедание вызовет обострение язвы, гастрита, панкреатита, раздражение слизистой оболочки желудка, вздутие живота, диарею и аллергию.

Благодаря низкой калорийности мандарины, как и другие фрукты, можно включить в рацион худеющих. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали также не пропускать завтрак и больше двигаться, чтобы сбросить вес.