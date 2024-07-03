03 июля 2024, 03:15

Названа безопасная доза кваса в жаркий день

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

При летней жаре безопаснее всего выпивать не более трех стаканов кваса в день. Об этом предупредила терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом».

«Пусть это будет два-три стакана кваса в день, вполне допустимая норма. Не нужно пить его через силу, больше, чем требует жажда», - сказала она.

Врач отметила, что квас лучше пить маленькими глотками и не торопиться. Питье холодного кваса большими глотками может спровоцировать ангину или простуду.

Кроме того, диабетикам и тем, кто контролирует количество калорий, нужно включать в общий объем потребляемой калорийности выпитый квас, ведь в его составе есть сахар.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах кваса. В состав напитка входят витамины группы B и C, а также калий, магний и железо, которые положительно влияют на здоровье человека.

Врачи Диеты
03 июля 2024, 01:35
Врач назвал способ перенести жару, не навредив здоровью
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Распитие алкогольных напитков и употребление газировки в сильную жару может привести к обезвоживанию организма. О том, как человеку не навредить своему здоровью и адаптироваться к непривычным условиям, рассказала Lenta.ru семейный нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии Ксения Уваровская.

Специалист отметила, что перенести жару с минимальным вредом для здоровья поможет отказ не только от спиртного и сладкой газировки, но еще и от кофе, которое обладает мочегонным эффектом. Все эти напитки приводят к быстрой потере жидкости в организме.

Уваровская призвала соблюдать питьевой режим для адаптации к жаре, а также правильно питаться, отдав предпочтение свежим овощам, зелени, фруктам и ягодам. Пить лучше теплую воду без газа.

«Также хорошо утоляет жажду горячий черный или травяной чай. Этот способ традиционно используют в странах с жарким климатом, поскольку горячий напиток стимулирует потообразование, и организм быстрее охлаждается», - объяснила врач.

Ранее доцент Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал, что в жару нужно пить больше воды комнатной температуры, есть фрукты и овощи, сократив употребление жирных продуктов, включая мороженое.

Врачи Алкоголь Жара
02 июля 2024, 04:54
Названы признаки нитратов в арбузе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россиянам при покупке арбуза или дыни нужно быть внимательными, чтобы не приобрести бахчевые с высокой концентрацией нитратов. Распознать их наличие поможет внешний вид кожуры, рассказал в интервью «Москва 24» агроном Владимир Викулов.

«У арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. У качественного арбуза поверхность должна быть гладкой», - предупредил агроном.

Викулов добавил, что лучше отдать предпочтение плодам среднего размера, а также обратить внимание на полосы. Если они четкие, то арбуз созрел в естественных условиях, в поле.

Кроме того, можно оценить часть плода, которая лежала на земле. Если она насыщенного желтого цвета или желтоватого, то плод созрел. Если бледная и даже белая, то арбуз неспелый, уточнил агроном.

Также можно ударить по кожуре, чтобы по звуку определить спелость плода. Если он звонкий, то арбуз не перезрел, внутри нет пустот.

По словам Викулова, дыню тоже лучше брать среднего размера, а ее спелость можно оценить по аромату и носику плода. Если последний мягковат, то она созрела.

Ранее врач-эксперт медкомпании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что ранние арбузы перекармливают азотными удобрениями для быстрого созревания.

Продукты Удобрения
02 июля 2024, 04:04
Названы эффективные методы профилактики рака
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Риски развития опухолевых процессов в организме помогут снизить несколько эффективных методов, в числе которых отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

По мнению доктора, во-первых, людям следует отказаться от вредных привычек. Это шанс избежать онкологических заболеваний. Во-вторых, необходимо ограничить время пребывания под открытым солнцем, когда оно наиболее активно, а также отказаться от посещения солярия.

«Третье - вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого», - подчеркнул онколог.

Каприн добавил, что также необходимо своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, что резкое похудение, излишняя бледность, постоянная усталость и ухудшение качества сна могут являться симптомами рака кишечника.

Болезни Врачи Онкология
02 июля 2024, 01:18
Шестилетняя девочка из-за болезни стала стареть как Бенджамин Баттон
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Шестилетняя жительница США Хлоя Гарсия, страдающая от редкого генетического заболевания, стареет в «обратном направлении».  Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Впервые проблемы со здоровьем у ребенка заподозрила учительница. Она заметила, что девочка стала жаловаться на головные боли, плохо ходить и бегать, не могла открыть рюкзак. Сейчас школьница носит очки и ходит с помощью ходунков.

Выяснилось, что Хлоя страдает от метахроматической лейкодистрофии, которое вызывает дефицит фермента ARSA. У людей поражается мозг и нервная система, ухудшается речь, зрение и координация, появляются проблемы с питанием.

При этом заболевании человек как бы стареет наоборот. Подобная история была показана в фильме «Удивительная история Бенджамина Баттона». И лечение от этой болезни нет. Кроме того, терапия дорогостоящая. Она может составлять более четырех миллионов долларов.

Ранее биолог Кристиан Гонсалес-Бийо рассказал, что человек может укрепить память и остановить старение мозга , если будет соблюдать кетодиету.

США Дети Болезни

Новости по теме