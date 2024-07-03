Названа безопасная доза кваса в жаркий день

«Пусть это будет два-три стакана кваса в день, вполне допустимая норма. Не нужно пить его через силу, больше, чем требует жажда», - сказала она.

Врач отметила, что квас лучше пить маленькими глотками и не торопиться. Питье холодного кваса большими глотками может спровоцировать ангину или простуду.

Кроме того, диабетикам и тем, кто контролирует количество калорий, нужно включать в общий объем потребляемой калорийности выпитый квас, ведь в его составе есть сахар.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах кваса. В состав напитка входят витамины группы B и C, а также калий, магний и железо, которые положительно влияют на здоровье человека.