Названа безопасная для здоровья норма употребления алкоголя
Вопрос минимальной дозы алкоголя, не вредящей здоровью человека, поднимали уже не один год, но мнения ученых в каждом исследовании расходились. Об этом «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
Она отметила, что согласно критериям ВОЗ, одна доза алкоголя (порция) - это 10 граммов чистого алкоголя или 12,7 миллилитра спирта.
«Умеренное употребление алкоголя определяется как один-два напитка в день, где один напиток равен 12 унциям пива, пяти унциям вина или 1,5 унции крепких напитков. Одна унция - 28,35 грамма», - пояснила врач.
Кроме того, имеет значение общее состояние организма человека и тот факт, является ли он пьющим. Токсин в любом случае негативно воздействует на все клетки.
Чрезмерное употребление спиртного разрушает клетки печени, страдают кишечник и другие органы. Кроме того, алкоголь является одной из причин обратимой артериальной гипертензии, неишемической дилатационной кардиомиопатии и фибрилляции предсердий, а также значительно увеличивает риск инсульта - ишемического и геморрагического.
Ранее американские ученые выяснили, что употребление спиртного на ночь ухудшает качество сна , изменяя его структуру.