Назван завтрак, который может привести к раку

«Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака», - заявил научный сотрудник отдела питания клиники Кейт Паттон.

Специалисты подсчитали, что в колбасе может содержаться более 1000 миллиграммов натрия, а в хлебе его число будет еще больше. По словам Паттона, в день стоит соблюдать норму 2400 миллиграммов натрия. Такое количество эквивалентно шести граммам соли.

Ранее эндокринолог и диетолог Антон Поляков призвал не есть на завтрак только овсянку. Ее можно включать в рацион в качестве небольшого перекуса, а не полноценного блюда.

Бутерброды с колбасой - не лучший вариант для завтрака. Такая еда в начале дня может в конечном итоге привести к онкологическим заболеваниям, предупредил Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.