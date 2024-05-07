Назван витамин, дефицит которого грозит ожирением и раком

Специалист отметила, что все это было подтверждено исследованиями.

По ее словам, нехватка витамина D наблюдается у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов. При наступлении тепла многие перестают его принимать, полагая, что достаточно времени проводят на солнце.

Шуппо пояснила, что если кожа покрылась загаром, то выработка этого витамина замедляется. В продуктах его тоже недостаточно. Кроме того, люди, страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не могут усвоить его полностью.

При этом врач напомнила, что не стоит самим себе назначать дозировку витамина D. Этим должны заниматься врачи.

Ранее трихолог Дарья Мызникова назвала болезни и дефицит полезных веществ одной из причин выпадения волос.