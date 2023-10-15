Назван требующий срочного обращения к врачу опасный симптом
Одним из симптомов рака может быть появление на коже бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи. Об этом предупредил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон в комментарии Daily Mail.
Пассерон пояснил, что меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, но рак без меланомы обнаружить сложнее.
«Он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно», - сказал дерматолог.
Несмотря на то, что вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, распространенность этого заболевания выше. Эта разновидность рака, как добавил врач, с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела. Кроме того, она легче поддается лечению.
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