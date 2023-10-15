Назван требующий срочного обращения к врачу опасный симптом

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Пассерон пояснил, что меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, но рак без меланомы обнаружить сложнее.

«Он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно», - сказал дерматолог.

Несмотря на то, что вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, распространенность этого заболевания выше. Эта разновидность рака, как добавил врач, с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела. Кроме того, она легче поддается лечению.

В Подмосковье стали чаще проводить диагностику новообразований полости рта. Исследования проводят бесплатно в стоматологиях. Благодаря этому врачи чаще выявляют патологию на ранней стадии. Заведующий стоматологической поликлиникой Ногинска Илья Постников рассказал, что с начала года в учреждении провели 2,2 тысячи онкоскринингов.