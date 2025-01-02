Назван топ-5 неочевидных симптомов рака

Наиболее часто игнорируемым признаком болезни онколог Дарен Ковал назвал затяжной кашель. Если он возник без видимых причин и длится больше трех недель, то стоит обследовать легкие.

Хроническая изжога и рефлюкс могут указывать на поражение горла и пищевода, а жжение и зуд в области родимых пятен - на меланому. Ученые призвали срочно пройти обследование, если набухли лимфатические узлы или в кале появилась кровь , потому что они тоже являются признаками рака.

Профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг перечислил научно обоснованные методы профилактики онкологических заболеваний. Среди них нормализация массы тела, физическая активность и отказ от курения.