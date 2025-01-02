Назван топ-5 неочевидных симптомов рака
Пациенты часто не обращают внимание на первые симптомы онкологических заболеваний и слишком поздно обращаются за помощью. Специалисты американского медицинского центра Mayo Clinic назвали пять неочевидных симптомом рака. Их исследование опубликовал журнал The New England Journal of Medicine.
Наиболее часто игнорируемым признаком болезни онколог Дарен Ковал назвал затяжной кашель. Если он возник без видимых причин и длится больше трех недель, то стоит обследовать легкие.
Хроническая изжога и рефлюкс могут указывать на поражение горла и пищевода, а жжение и зуд в области родимых пятен - на меланому. Ученые призвали срочно пройти обследование, если набухли лимфатические узлы или в кале появилась кровь , потому что они тоже являются признаками рака.
Профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг перечислил научно обоснованные методы профилактики онкологических заболеваний. Среди них нормализация массы тела, физическая активность и отказ от курения.