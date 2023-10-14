Назван способ замедления старения организма и продления жизни

14 октября 2023, 00:13
РИА «Новости»
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Быстрая ходьба замедляет процесс биологического старения организма. К такому выводу пришли генетики Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале The Science Daily.

Специалисты изучили генетические материалы более 400 тысяч человек среднего возраста, собранных в специальном биологическом банке страны. Они выявили закономерность между быстрым темпом ходьбы и длинной теломер, расположенных на конце каждой хромосомы.

Каждый раз, когда клетка делится, теломеры укорачиваются. Когда они достигают минимального размера, то клетка умирает. Накопление в организме мертвого материала приводит к преждевременному старению организма, возникновению слабости и усталости.

Ученые определили, что люди, которые предпочитали быструю ходьбу, имели более длинные теломеры, а значит таким способом снижали свой биологический возраст. Это первое подобное исследование, в котором сравнили генетические данные со скоростью ходьбы людей.

Ранее ученые из Бристольского университета Великобритании установили, что работающие в ночную смену люди быстрее набирают вес. Они установили, что нарушение циркадных ритмов приводит к изменению работы нейропептидов - биологических соединений, которые участвуют в регуляции обмена веществ. Их неправильная работа пробуждает у человека в ночное время чувство голода. Ученые рекомендовали работающим по ночам чаще бывать на солнце и соблюдать режим питания, чтобы не допускать набора веса.

Ученые
Минпромторг назвал долю российских медизделий в стоматологии
23 октября 2023, 09:48
Unsplash
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Российские медицинские изделия для стоматологии заняли около 20% от рынка. Пока информации о возможном дефиците нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпромторге России.

Отечественные производители зарегистрировали свои стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты. Также российские компании выпускают шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы и другие элементы.

«По данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства - порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры», - уточнили в министерстве.

Отечественные производители в значительных объемах выпускают используемые в стоматологии расходные материалы. Общий объем производства медицинских изделий для этой сферы в России по итогам прошлого года вырос на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении в сравнении с 2021 годом.

По данным Telegram-канала Mash , в России к Новому году взлетят цены на стоматологические услуги. Стоимость может вырасти по меньшей мере на 30% из-за курса рубля, санкций и трудностей с логистикой.

Здравоохранение Врачи Минпромторг РФ Медицина
«Метаболическая ловушка». Россиян предостерегли от резкого похудения к Новому году
23 октября 2023, 04:54
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Резкое похудение к Новому году в короткие сроки может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем. Как правильно худеть, рассказал изданию Lenta.ru заведующий кафедрой диетологии университета «Росбиотех» Алексей Березников.

Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.

При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.

«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.

Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.

Диеты Ожирение Новый год
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
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Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

Еда Болезни Врачи Продукты
Стала известна самая полезная диета для людей старше 55 лет
23 октября 2023, 00:22
Unsplash
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Средиземноморская диета в сочетании с физическими нагрузками положительно влияет на здоровье людей старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование провели ученые из университетской больницы Сон Эспас, работу опубликовали JAMA Network Open.

Особенность средиземноморской диеты заключается в преобладании растительной пищи и полезных жиров их масел, орехов и рыбы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающих ожирением с признаками метаболического синдрома старше 55 лет. Синдром характерен для старшего возраста и проявляется гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови.

Выяснилось, что средиземноморская диета и упражнения помогли снизить жировую массу тела, в том числе массу висцерального жира, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Ученые считают, что такая диета позволяет улучшить состав тела.

Лучшей системой питания в современном мире можно назвать средиземноморскую диету, богатую большим количество рыбы и овощей, подтвердила врач-диетолог Наталья Егоренкова. Такой рацион поможет не только сбросить вес, но и поддержать здоровье всего организма.

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