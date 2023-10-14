Назван способ замедления старения организма и продления жизни

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Специалисты изучили генетические материалы более 400 тысяч человек среднего возраста, собранных в специальном биологическом банке страны. Они выявили закономерность между быстрым темпом ходьбы и длинной теломер, расположенных на конце каждой хромосомы.

Каждый раз, когда клетка делится, теломеры укорачиваются. Когда они достигают минимального размера, то клетка умирает. Накопление в организме мертвого материала приводит к преждевременному старению организма, возникновению слабости и усталости.

Ученые определили, что люди, которые предпочитали быструю ходьбу, имели более длинные теломеры, а значит таким способом снижали свой биологический возраст. Это первое подобное исследование, в котором сравнили генетические данные со скоростью ходьбы людей.

Ранее ученые из Бристольского университета Великобритании установили, что работающие в ночную смену люди быстрее набирают вес. Они установили, что нарушение циркадных ритмов приводит к изменению работы нейропептидов - биологических соединений, которые участвуют в регуляции обмена веществ. Их неправильная работа пробуждает у человека в ночное время чувство голода. Ученые рекомендовали работающим по ночам чаще бывать на солнце и соблюдать режим питания, чтобы не допускать набора веса.