06 ноября 2024, 00:30

Назван способ самостоятельно выявить рак полости рта

РИА «Новости»
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В Великобритании возросла заболеваемость раком языка, миндалин и десен. Благотворительный Фонд здоровья полости рта перечислил способы диагностировать болезнь во время чистки зубов, сообщило издание Express.

Количество ежегодно регистрируемых случаев рака полости рта в Великобритании увеличилось до 10,8 тысячи. Это на 133% больше, чем в среднем за последние 20 лет. В 66% случаев пациентами онкологов становились мужчины, из них 90% - старше 50 лет. Главными факторами риска стали курение, алкоголизм и вирус папилломы человека.

«Нам необходимо повышать осведомленность о симптомах, факторах риска и, что самое важное, о важности раннего выявления. Слишком много случаев диагностируются слишком поздно, часто на самой поздней стадии», - сказал директор фонда Найджел Картер.

По его словам, некоторые опухоли можно обнаружить дома во время чистки зубов. Один из трех всех диагностированных случаев рака полости рта пришлись на поражение языка, и его главным симптомом стали любые белые пятна на языке или во рту. Вторым по распространенности видом рака Картер назвал поражение миндалин, который выявлялся в одном случаев из пяти. Его, так же как поражение губ, десен, неба и внутренней поверхности щек, можно распознать по незаживающим язвам, красным или белым пятнам во рту, необычным уплотнениям или припухлостям.

Лимфому тоже можно заподозрить до посещения врача. Врач-радиотерапевт Денис Романов сообщил, что на этот вид рака может указывать ночная потливость.

Здравоохранение Болезни Ученые Медицина Онкология Наука
05 ноября 2024, 11:34
Стало известно, что могло усилить вирус Коксаки
РИА «Новости»
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Вспышка вируса Коксаки в ноябре могла произойти из-за пандемии коронавируса, на фоне которой изменилось поведение ряда вирусов. Об этом сообщил kp.ru.

Вирусологи отмечают, что у Коксаки есть особенность - некоторые типы болезни передаются воздушно-капельным путем.

Помимо сыпи и жара, к признакам заболевания относят общую слабость и сильный озноб. Высыпания могут появляться на подошвах стоп, ладонях, а также в области глотки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, как врач в элитном турецком отеле не сумел диагностировать Коксаки у детей туристов из России. В итоге лечение смогли начать только после возвращения домой.

Врач-терапевт высшей квалификации директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с 360.ru пояснила, чем опасен вирус Коксаки.

Дети Врачи Россия Медицина Вирусы Вирус Коксаки
04 ноября 2024, 23:01
Названа безопасная для здоровья норма употребления алкоголя
Freepik
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Вопрос минимальной дозы алкоголя, не вредящей здоровью человека, поднимали уже не один год, но мнения ученых в каждом исследовании расходились. Об этом «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Она отметила, что согласно критериям ВОЗ, одна доза алкоголя (порция) - это 10 граммов чистого алкоголя или 12,7 миллилитра спирта.

«Умеренное употребление алкоголя определяется как один-два напитка в день, где один напиток равен 12 унциям пива, пяти унциям вина или 1,5 унции крепких напитков. Одна унция - 28,35 грамма», - пояснила врач.

Кроме того, имеет значение общее состояние организма человека и тот факт, является ли он пьющим. Токсин в любом случае негативно воздействует на все клетки.

Чрезмерное употребление спиртного разрушает клетки печени, страдают кишечник и другие органы. Кроме того, алкоголь является одной из причин обратимой артериальной гипертензии, неишемической дилатационной кардиомиопатии и фибрилляции предсердий, а также значительно увеличивает риск инсульта - ишемического и геморрагического.

Ранее американские ученые выяснили, что употребление спиртного на ночь ухудшает качество сна , изменяя его структуру.

Инсульт Болезни Врачи Алкоголь
04 ноября 2024, 21:27
«Человек перестает ходить». Россиян предупредили о последствиях вируса Коксаки
РИА «Новости»
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Туристы подхватили в Турции инфекцию, вызванную вирусом Коксаки. Аналогичный диагноз уже нескольким пациентам поставили российские врачи. Врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказала 360.ru, чем опасно заболевание и как его распознать.

Врач заявила, что Коксаки особенно опасен для взрослых в возрасте от 50 лет. Иммунная система детей работает хорошо, особенно если им еще нет 12 лет.

Лечение инфекции По словам Лапы, она уже сталкивалась с Коксаки. Она сообщила, что у инфицированных развились сильнейшая миастения центрального генеза и потеря соединительной ткани. Пациенты быстро потеряли мышечные запасы.

«Буквально за два года человек перестает ходить, не может он. Его усаживают в кресло. Он живет, принимает терапию определенную - и противовирусную, от миастении гормональную, нестероидную терапию. Но он очень быстро перестает ходить», - сказала она.

Лапа сообщила, что схема лечения зависит от того, как работает иммунная система отдельно взятого человека.

Больным Коксаки потребуется мощная и длительная противовирусная, детоксикационная и гормональная терапия. При этом, по словам собеседницы 360.ru, важно не затягивать с диагностикой и лечением.

Симптомы Коксаки «Вирус Коксаки передается, как все вирусы, воздушно-капельным путем. Первые симптомы - это огромная слабость, высокая температура до 39 градусов и головные боли», - перечислила она.

Сыпь при Коксаки , по словам специалиста, имеет отличительные особенности. В отличие от других, этот вирус проявляется в основном на кожных покровах, а не в горле. Больные покрываются мелкой красной сыпью, которую Лапа сравнила с геморрагиями - скоплениями крови. Она объяснила это тем, что вирус очень быстро проникает в сосуды.

«Но самый главный его признак - это очень сильная мышечная слабость. Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса - ни гриппа, ни COVID-19», - предупредила собеседница 360.ru.

Турция Здравоохранение Болезни Медицина Вирусы человека
31 октября 2024, 18:53
Улыбка на миллион. Почему стоматологические услуги не могут стоить дешево
Pxhere
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Реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги, когда пломбу предлагают поставить всего за тысячу рублей, — маркетинговый ход. Сначала клиентов завлекают приятной стоимостью, а затем обдирают как липку. Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова рассказала в интервью 360.ru, как не попасться на удочку недобросовестных клиник.

«Придя в клинику, вы никогда не найдете такую цену, потому что здесь не включено ничего, кроме как просто поставить пломбу. Но нам нужна анестезия, необходимо работать с увеличением, надо использовать качественные материалы разной плотности, разного оттенка. Важно иметь кисточки с красками, чтобы покрасить пломбу идеально. И, соответственно, такая пломба уже не может стоить тысячу», - предупредила врач.

Задача некоторых клиник, отметила стоматолог, особенно в эконом-сегменте, - это привлечь пациентов вкусной ценой, а дальше подключается работа опытных менеджеров-кураторов для того, чтобы продать дополнительные услуги, и цена этой пломбы уже выходит в 10 и более тысяч рублей. По мнению Мелеховой, это недобросовестное отношение к пациенту.

Стоматолог добавила, что качественный имплант или протез не может стоить дешево.

«Поэтому не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также в договоре важно читать мелкий шрифт. Там тоже могут прописывать дополнительные услуги, которые не включены в «рекламную стоимость».

Ранее стоматолог Николай Ожерельев рассказал о пользе жевательной резинки. Оказалось, что она укрепляет здоровье эмали, а также помогает вымыть кусочки еды между зубов.

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