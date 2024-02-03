Назван самый вредный способ приготовления кофе

В рационе человека иногда присутствуют продукты, которые не нужны организму. К ним относятся колбасные изделия и чипсы, рассказал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

«Самая вредная еда - это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов», - отметил он.

В этот список Гадзиян также внес соль и сахар. Но, по сравнению с копченой колбасой, они менее вредны. Врач отметил, что полностью убрать сахар и соль невозможно, но нужно лучше следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

По словам Гадзияна, крепкий алкоголь очень опасен для нейронов головного мозга. Чтобы снизить риск развития простатита и аденомы, следует вести более подвижный образ жизни, рекомендовал он.

Диетолог Татьяна Селезнева также напомнила, что колбасные изделия, соевый соус и полуфабрикаты являются обычным «пищевым» мусором, который вреден для человека.