03 февраля 2024, 22:40

Назван самый вредный способ приготовления кофе

РИА «Новости»
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Существует множество способов приготовления натурального кофе, но некоторых из них могут быть опасными для здоровья. В числе самых вредных оказалось использование френч-пресса, отметили в европейском журнале профилактической кардиологии.

По словам профессора Гетеборгского университета Дага Телле, нефильтрованный кофе негативно влияет на организм. Он способен увеличить уровень холестерина в крови.

В напитке, приготовленном по-турецки, также есть кафестол и кахвеол - это соединения, от которых зависит уровень холестерина. После 15-летнего исследования ученый пришел к выводу, что фильтрованный кофе намного полезнее для здоровья и может увеличить продолжительность жизни.

Поклонникам тонизирующего напитка рекомендовали использовать бумажный фильтр, который удалит вещества, повышающие риски сердечного приступа.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что употребление натурального кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Кофе Ученые
03 февраля 2024, 19:25
Опаснее сахара и соли. Названы два самых вредных продукта
Unsplash
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В рационе человека иногда присутствуют продукты, которые не нужны организму. К ним относятся колбасные изделия и чипсы, рассказал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

«Самая вредная еда - это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов», - отметил он.

В этот список Гадзиян также внес соль и сахар. Но, по сравнению с копченой колбасой, они менее вредны. Врач отметил, что полностью убрать сахар и соль невозможно, но нужно лучше следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

По словам Гадзияна, крепкий алкоголь очень опасен для нейронов головного мозга. Чтобы снизить риск развития простатита и аденомы, следует вести более подвижный образ жизни, рекомендовал он.

Диетолог Татьяна Селезнева также напомнила, что колбасные изделия, соевый соус и полуфабрикаты являются обычным «пищевым» мусором, который вреден для человека.

Еда Врачи Продукты
03 февраля 2024, 04:36
Врач рассказал, как регулярная половая жизнь защищает от рака
Freepik
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Регулярная половая жизнь поможет в профилакте рака предстательной железы (РПЖ). Об этом рассказал врач-онколог Руслан Басанов изданию Lenta.ru.

Врач посоветовал всем мужчинам старше 45 лет регулярно проходить обследования у уролога, делать УЗИ органов малого таза и сдавать ПСА крови. Эти анализы помогут выявить рак предстательной железы, а также другие заболевания: простатит, мочекаменную болезнь, болезни прямой кишки, паховые грыжи и дивертикулез.

РПЖ - гормонозависимое заболевание, поэтому в зоне риска находятся мужчины с нарушением гормонального фона. Жирная пища и курение также повышают вероятность развития этого заболевания.

Хотя стопроцентных способов защититься от рака простаты не существует, регулярная интимная жизнь снижает вероятность заболевания. Но при этом очень важно избегать инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, врач посоветовал вести активную жизнь и избавиться от вредных привычек.

Ранее диетолог Александра Разаренова заявила, что капуста может способствовать профилактике рака.

Курение Болезни Врачи Мужчины Медицина Рак Секс Онкология
03 февраля 2024, 02:09
Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов
Freepik
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Неправильное питание и дефицит жидкости увеличивают риски сгущения крови и образования тромбов, но этого можно избежать, если выпивать в день от полутора до двух литров воды или хотя бы некрепкого чая. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«Один из рисков сгущения крови и образования тромбов - высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем - в чае, кофе, энергетических напитках», - подчеркнула специалист.

Она отметила, что такие напитки необходимо умеренно потреблять, но если человек выпивает много кофе, то ему следует больше пить и чистой воды.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять жирной пищей, потому что повышенное содержание жира, особенно животного, в рационе тоже повышает риск сгущения крови. Она привела в качестве примера кетодиету, у которой один из побочных эффектов именно повышенное тромбообразование.

Денисова также отметила, что следует умеренно употреблять соль. Если в организме ее много, то могут появиться отеки. Это значит, что «в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном - мало», что является еще одним фактором образования тромбов.

Диетолог рекомендовала не забывать добавлять в свой рацион еще и витамины с минеральными веществами, чтобы сбалансировать питание.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова предупредила россиян, что чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению.

Врачи Диеты
02 февраля 2024, 21:00
Мурашко рассказал о прорыве в российской онкологии
РИА «Новости»
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За последние пять лет российским ученым и врачам удалось добиться прорывных результатов в онкологии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина.

«За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», - сообщил министр.

Мурашко рассказал, что в России значительно повысилась скорость и качество диагностики. Теперь более более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях - первой и второй. А раннее выявление улучшает прогноз лечения. В результате одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 8%.

Одновременно в России стало больше врачей-онкологов. В детских организациях их количество увеличилось на 25%, а число радиологов - практически в 1,5 раза.

В онкологическом центре Ростова-на-Дону врачи начали использовать роботов на операциях по удалению раковой опухоли.

В четверг, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов.

Смертность Минздрав Врачи Ученые Россия Владимир Путин

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