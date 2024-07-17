Назван самый вредный для здоровья алкоголь

По словам врача, в пиве содержится фитоэстроген, подавляющий выработку мужского полового гормона тестостерона. В итоге, в организме мужчины начинает преобладать женский гормон эстроген и его фигура может приобрести женственные очертания.

Также пиво повышает уровень холестерина, который снижает эластичность сосудов. Это ведет к недостаточному кровоснабжению органов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Мельниковой, у пива есть выраженный мочегонный эффект, что увеличивает нагрузку на почки, поэтому полезные вещества выводятся из организма в ускоренном режиме.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова напомнила, что новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Большое количество этого напитка вызывает цирроз и алкогольную зависимость.