17 июля 2024, 03:47

Назван самый вредный для здоровья алкоголь

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Пиво часто ошибочно считают безопасным для здоровья из-за низкого содержания алкоголя. Однако, именно этот пенный напиток наносит наибольший вред здоровью, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Lenta.ru.

По словам врача, в пиве содержится фитоэстроген, подавляющий выработку мужского полового гормона тестостерона. В итоге, в организме мужчины начинает преобладать женский гормон эстроген и его фигура может приобрести женственные очертания.

Также пиво повышает уровень холестерина, который снижает эластичность сосудов. Это ведет к недостаточному кровоснабжению органов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Мельниковой, у пива есть выраженный мочегонный эффект, что увеличивает нагрузку на почки, поэтому полезные вещества выводятся из организма в ускоренном режиме.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова напомнила, что новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Большое количество этого напитка вызывает цирроз и алкогольную зависимость.

Врачи Алкоголь Мужчины Пиво
17 июля 2024, 03:26
Россиянам назвали доступный и полезный напиток от жары
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В жаркую погоду освежиться можно не только с помощью обычной воды, но и кефира. Этот напиток является полезным и доступным средством от высоких температур, заявила Pravda.ru врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени Владимирского Наталья Балашова.

По ее словам, кефир - это отличная альтернатива другим освежающим напиткам. У него нет особых противопоказаний, но вкус этого кисломолочного продукта нравится далеко не всем. Как отметила Балашова, не стоит пить кефир тем, у кого непереносимость повышенной кислотности.

Напиток делают полезным для организма живые кефирные грибки. Если у трехдневного кефира наблюдается послабляющее действие, то у того, что может храниться дольше, - скрепляющее.

Как отметила врач, лучше всего покупать жирный кефир, так как у такого продукта состав не меняли. В этом случае пользы от него будет больше.

Ранее гастрономический обозреватель Антон Аренс рассказал, какой холодный суп приготовить в жаркую погоду.

Еда Врачи Погода Жара
16 июля 2024, 05:47
Названы шесть признаков скрытого рака
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В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы — одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.

В начале заболевания симптомы часто отсутствуют. Кроме того, миелома не существует в виде опухоли. Она поражает те места, где костный мозг человека обычно активен. Это кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, кости рук и ног. При этом есть признаки, которые нужно знать, так как они самые распространенные.

«Некоторые общие симптомы: боль в костях - часто в спине, бедрах, плечах или ребрах; сломанные кости (переломы); усталость (утомляемость), одышка и слабость - это симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия)», - говорится в публикации.

Кроме того, может появиться боль, слабость или измениться чувствительность, что говорит о компрессии спинного мозга. Спутанность сознания, сонливость, чувство жажды или частое мочеиспускание являются симптомами высокого уровня кальция в крови.

Ранее российские ученые выяснили, что трутовые грибы, произрастающие на Урале, способны подавлять раковые клетки.

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы - одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.

Болезни Врачи Онкология
16 июля 2024, 03:49
Ученые выяснили, что «совы» умнее «жаворонков»
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Новое исследование поставило под сомнение мнение о том, что поздний сон негативно влияет на продуктивность. Выяснилось, что те, кто ложится спать поздно, могут обладать более высокими когнитивными способностями, чем те, кто засыпает рано. Об этом сообщило The Guardian.

Исследователи из Imperial College London проанализировали данные более 26 тысяч человек из UK Biobank. Они изучали результаты в тестах на интеллект, рассуждение, время реакции и память. Участники также рассказали о продолжительности и качестве своего сна.

«Совы» продемонстрировали высокие когнитивные функции. А вот у «жаворонков» наблюдались самые низкие баллы в этих тестах. При этом ученые рекомендовали соблюдать индивидуальные биоритмы и придерживаться адекватной продолжительности сна.

Ранее косметолог Кнара Андрян заявила, что для здоровой кожи важно не только, сколько часов человек тратит на сон и насколько качественно он спит.

Исследования Болезни Ученые
16 июля 2024, 03:18
Более 60% блюд из сервисов доставок оказались опасными
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В большей части (62,5%) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Подобную еду не должны были допустить к продаже, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Эксперимент провели в лаборатории «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»). На проверку взяли куриные котлеты, оладьи, шницель и роллы от «Яндекс. Лавки», «Самоката», «Вкусвилла», «Шоколадницы» и других крупных игроков рынка готовых блюд с доставкой.

Курьеры привезли в лабораторию восемь наборов различных вариантов бизнес-ланча. В итоге, от каждого бренда получилось по две пробы, то есть 16 образцов. По результатам исследования в 10 из них выявили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России. Помощь медиков понадобилась пациентам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших.

Исследования Еда Болезни Россия Курьеры Продукты

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