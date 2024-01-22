Назван приятный способ похудеть за 3 месяца

Ученые проанализировали более 10 высококачественных работ своих коллег, в которых участвовали 646 взрослых, страдающих ожирением. Выяснилось, что регулярные танцы на протяжении как минимум трех месяцев позволяют уменьшить окружность талии.

Если говорить о танцевальных стилях, то наиболее эффективными оказались занятия джазом и хип-хопом. Балет и бальные танцы на снижение веса не повлияют.

Танцы полезны еще и тем, что участникам тренировок было легче выдерживать ритм, так как они меньше уставали и могли регулярно заниматься, не пропуская занятия.

Диетолог Екатерина Стрельникова посоветовала отказаться от «некачественных» калорий при похудении. Речь идет о фастфуде, сладостях, дешевых полуфабрикатах, майонезах и маринадах. К недопустимым продуктам врач также отнесла молочные продукты с подсластителями