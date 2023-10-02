Назван помогающий сбросить вес орех

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Исследовали выбрали 140 пациентов, которых разделили на две группы. В рацион первой добавили миндаль, а в меню второй его не было. Все испытуемые сидели на специальной диете три месяца. После этого специалисты измерили показатели здоровья всех участников.

Выяснилось, что орехи помогли дольше сохранять ощущение сытости. Это влияло на снижение веса и поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы за счет нормализации уровня холестерина.

Подобный эффект ученые объяснили тем, что миндаль богат белком, клетчаткой, антиоксидантами и ненасыщенными жирами.

Ранее врач Сунни Патель рекомендовал для снижения риска развития онкологических заболеваний включить в рацион рыбу, ягоды, орехи и цельнозерновые продукты. По его словам, для снижения риска развития рака нужно есть миндаль и грецкие орехи.