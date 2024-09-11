Назван опасный ингредиент мороженого

Ученые провели эксперимент на мышах, разделив грызунов на две группы. Первую посадили на диету с добавлением 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы, а вторую, которая выступала контрольной, - с 10% клетчатки.

После окончания эксперимента, продлившегося месяц, в течение недели мыши получали доступ к воде, содержащей декстрансульфат натрия. Это вещество применяется для запуска воспалительных процессов и имитации болезней, связанных с пищеварительной системой.

В результате ученые выяснили, что потребляющие большое количество гуаровой камеди мыши столкнулись с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника, включая язвенный колит. Помимо этого, у них изменился состав микрофлоры.

Исследователи пояснили, что негативные последствия из-за злоупотребления гуаровой камедью могут проявиться и у людей, но эксперимент на мышах может неточно отражать процессы, происходящие в организме человека.

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