11 сентября 2024, 05:06

Назван опасный ингредиент мороженого

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В США ученые из Пенсильванского департамента диетологии выяснили, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь, входящая в состав плавленых сыров, мороженого и выпечки, может навредить кишечнику. Результаты исследования опубликовали в журнале Gut Microbes.

Ученые провели эксперимент на мышах, разделив грызунов на две группы. Первую посадили на диету с добавлением 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы, а вторую, которая выступала контрольной, - с 10% клетчатки.

После окончания эксперимента, продлившегося месяц, в течение недели мыши получали доступ к воде, содержащей декстрансульфат натрия. Это вещество применяется для запуска воспалительных процессов и имитации болезней, связанных с пищеварительной системой.

В результате ученые выяснили, что потребляющие большое количество гуаровой камеди мыши столкнулись с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника, включая язвенный колит. Помимо этого, у них изменился состав микрофлоры.

Исследователи пояснили, что негативные последствия из-за злоупотребления гуаровой камедью могут проявиться и у людей, но эксперимент на мышах может неточно отражать процессы, происходящие в организме человека.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Шульга посоветовала людям с лишним весом отказаться от мороженого, а остальным есть подтаявшее лакомство , чтобы не вызвать стресс органов ЖКТ.

Исследования Ученые Продукты
10 сентября 2024, 21:42
Пациентам Детского центра имени Рошаля помогут герои «Союзмультфильма»
Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
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Стены Детского клиническом центра имени Рошаля в Красногорске украсят портретами героев мультфильмов новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в беседе с ведущей 360.ru Ариной Ростовской объяснила, что эти образы помогут успокоить маленьких пациентов перед встречей с врачами.

В условиях больницы это особенно важно. Поэтому в Центре имени Рошаля детям станет особенно комфортно, тем более, что с экранов герои обратятся к ним напрямую.

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске открыл свои двери для приема пациентов 22 августа. О специально организованной уютной атмосфере больнице заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что дети до четырех лет, а также пациенты с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями в больнице разместят вместе с мамами.

Кроме украшения стен, герои мультфильмов также появятся на специальных экранах, чтобы пообщаться с юными пациентами.

Слащева рассказала, что самой идее примерно два года. Когда медицинское учреждение обратилось к студии со своей инициативой, то она ее тут же поддержала.

«Если вы вспомните, то в советских детских больницах были любительски нарисованы персонажи мультфильмов или отдельные фразы, как раз для того, чтобы ребенку было приятнее и спокойнее», - заявила она.

Председатель «Союзмультфильма» добавила, что идею поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил студии продолжить дальнейшее сотрудничество.

«„Союзмультфильм“ сейчас развивает направление детско-семейных парков и готов открыть такой в Московской области», - отметила собеседница.

Слащева добавила, что при выборе героев для украшения Центра имени Рошаля героев новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!» выбрали потому, что они до сих пор остаются самыми популярными.

Красногорск Дети Больницы Союзмультфильм
10 сентября 2024, 04:32
Врач перечислил ранние симптомы опухоли мозга
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Среди ранних симптомов опухоли мозга, которые едва заметны и поэтому их легко пропустить, могут быть утренние или ночные головные боли. Об этом изданию Daily Mirror рассказал британский врач-терапевт Чун Тан.

По его словам, такие головные боли отличаются от обычной мигрени тем, что они более частые и «нарастающие», долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.

Тан добавил, что есть и другие тревожные симптомы - размытость и двоение в глазах, появление «слепых пятен» или снижение периферического зрения.

«Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», - считает врач.

Еще ряд симптомов связан с двигательной активностью. Человеку сложнее становиться удерживать равновесие, появляются трудности при ходьбе.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что причиной головокружения могут быть не только переутомление и недосып, но и нарушение мозгового кровообращения, опухоли мозга и сосудистые изменения.

Великобритания Болезни Врачи
06 сентября 2024, 04:17
Исследование выявило новую причину сильного запора
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Избыточный рост метаногенных архей в кишечнике может быть причиной сильного запора, от которого не помогут слабительные. Об этом сообщило издание HealthDay.

Ученые проанализировали данные из 19 исследований и выяснили, что причиной запора могет стать избыточный рост метаногенных архей - микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков.

Слабительные при таких запорах не помогут, считают эксперты. Они лишь временно облегчат состояние, но не устранят его проблему. Терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.

Ранее врачи рассказали о симптомах «тихого убийцы» - рака кишечника. Может потребоваться до 10 лет, чтобы рак кишечника вырос из полипа тонкой кишки, симптопатика проявляется только ан поздней стадии.

Исследования Ученые Диеты
23 августа 2024, 04:47
Онищенко предупредил о возможной опасной мутации оспы обезьян
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Вирус оспы обезьян может опасно мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем. Необходимо создать вакцину, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок, и тогда [оспа обезьян] будет опасна», - заявил эпидемиолог.

Онищенко отметил, что люди начали заболевать и передавать инфекцию неестественным путем. Поэтому необходимо создать вакцину. У россиян, родившихся после 1980 года нет иммунитета к этому заболеванию, потому что с этого периода прекратили ставить прививки от натуральной оспы.

Оспа обезьян не представляет для россиян никакой опасности, так как в стране оперативно могут выявить это заболевание, заявили ранее в Роспотребнадзоре.

Болезни Геннадий Онищенко Вирусы человека Оспа обезьян

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