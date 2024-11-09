09 ноября 2024, 03:05

Назван единственный безопасный импортный фрукт

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Экзотические фрукты могут вызвать аллергию. Единственным безопасным из них врач-эндокринолог Анна Гончарова назвала банан. Она сообщила об этом сайту «Узнай.ру».

Доктор подтвердила, что местные сезонные фрукты легче переносятся организмом. Она объяснила, что существуют пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Плоды, которые употребляли многие поколения наших предков, с меньшей долей вероятности вызовут эти нежелательные проявления.

«Аллергическая реакция может возникнуть и после привычного яблока. Самым безопасным фруктом среди тех, что растут далеко за пределами нашей страны, считается банан», - сказала Гончарова.

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о пользе бананов. Они содержат необходимые для поддержания иммунной и сердечно-сосудистой систем витамин B6, железо, магний, фосфор и калий.

Еда Болезни Медицина Продукты
08 ноября 2024, 23:46
Россиянам объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака
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Отказ от завтрака спровоцирует переедание вечером, а это приведет к набору веса и сопутствующим заболеваниям. Поэтому пропуск утреннего приема пищи опасен для здоровья, сообщила «Газете.ru» врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Она объяснила, что уйдя на учебу или работу голодными, люди перехватят нездоровую пищу в течение дня. К вечеру, по словам Михалевой, из-за недобора калорий или нутриентов при таком «кусочничестве» у них повысится аппетит.

«В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом все равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду», - сказала врач.

Михалева предупредила, что такой режим питания спровоцирует ожирение и диабет второго типа. Она посоветовала людям, склонным к перееданию, придерживаться трехразового питания. Всем остальным врач предложила устраивать поздний завтрак и ранний ужин.

Американский колледж кардиологов выяснил, что нерегулярный завтрак чреват заболеваниями сердца и сосудов. По их подсчетам, при отказе от утреннего приема пищи риск смерти возрастет на 87%.

Еда Болезни Медицина Продукты
08 ноября 2024, 04:56
Названа поза во сне, указывающая на смертельную болезнь
Unsplash
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Положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, в частности, на сердечную недостаточность. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Врач-кардиолог Рози Гордсет объяснила, что человеку, испытывающему во время сна на спине дискомфорт, и поэтому обкладывающемуся подушками и принимающим положение полулежа, следует обратиться к доктору по поводу проблем с сердцем.

В такой ситуации сердце не способно эффективно качать кровь, так как мышца ослаблена. Люди могут ощущать усталость, в том числе изнурительную, и сильную одышку.

Гордсет подчеркнула, что сердечную недостаточность нельзя недооценивать, так как восемь из 10 человек впервые узнают о ней только при экстренной госпитализации. Если же своевременно выявить заболевание и взять под контроль, то риск гибели снизится.

Ранее в Великобритании сообщили, что лондонские клиники начнут использовать «калькулятор смерти» , работающий на основе искусственного интеллекта, чтобы выявлять скрытые проблемы со здоровьем на основе одной ЭКГ.

Смертность Болезни Врачи
07 ноября 2024, 00:44
Стало известно, как похудеть за 3 месяца
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Австралийские ученые из Университета Бонда выяснили, как разные стратегии планирования времени приема пищи помогают сбросить вес в течение 12 недель. Исследование опубликовали в научном журнале JAMA Network Open (JAMA NetOp).

Исследователи рассмотрели планирование питания как альтернативу обычным диетам. В этом случае эффект достигается благодаря согласованию времени приема пищи с биоритмами организма. Это помогает регулировать гормоны аппетита и улучшить метаболизм.

Ученые проанализировали данные 29 клинических испытаний, в которых участвовали 2485 взрослых.

Стратегии включали ограниченное по времени питание (TRE), уменьшение частоты приемов пищи и распределение суточной калорийности по времени.

В результате выяснилось, что стратегия TRE помогла участникам сбросить 1,37 килограмма за 12 недель. На второй они похудели на 1,85 килограмма, на третьей - на 1,75 килограмма.

Ранее сыроедение, кето-диету и похудение на специальных коктейлях попали в тройку лидеров рейтинга самых вредных диет 2024 года.

Питание Врачи Ученые Диеты Ожирение
06 ноября 2024, 00:30
Назван способ самостоятельно выявить рак полости рта
РИА «Новости»
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В Великобритании возросла заболеваемость раком языка, миндалин и десен. Благотворительный Фонд здоровья полости рта перечислил способы диагностировать болезнь во время чистки зубов, сообщило издание Express.

Количество ежегодно регистрируемых случаев рака полости рта в Великобритании увеличилось до 10,8 тысячи. Это на 133% больше, чем в среднем за последние 20 лет. В 66% случаев пациентами онкологов становились мужчины, из них 90% - старше 50 лет. Главными факторами риска стали курение, алкоголизм и вирус папилломы человека.

«Нам необходимо повышать осведомленность о симптомах, факторах риска и, что самое важное, о важности раннего выявления. Слишком много случаев диагностируются слишком поздно, часто на самой поздней стадии», - сказал директор фонда Найджел Картер.

По его словам, некоторые опухоли можно обнаружить дома во время чистки зубов. Один из трех всех диагностированных случаев рака полости рта пришлись на поражение языка, и его главным симптомом стали любые белые пятна на языке или во рту. Вторым по распространенности видом рака Картер назвал поражение миндалин, который выявлялся в одном случаев из пяти. Его, так же как поражение губ, десен, неба и внутренней поверхности щек, можно распознать по незаживающим язвам, красным или белым пятнам во рту, необычным уплотнениям или припухлостям.

Лимфому тоже можно заподозрить до посещения врача. Врач-радиотерапевт Денис Романов сообщил, что на этот вид рака может указывать ночная потливость.

Здравоохранение Болезни Ученые Медицина Онкология Наука

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