Назван алкогольный напиток, который не вредит ЖКТ

Специалист объяснила, у подавляющего большинства людей имеется дисбиоз кишечника, вызванный непереносимыми продуктами. В таких случаях нарушается кишечная флора, начинают продуцироваться, делиться и увеличиваться число патогенных бактерий.

Все это может спровоцировать различные аутоиммунные реакции в организме (экзема, псориаз, ревматоидный артрит и другие). Диетолог добавила, что могут возникнуть и такие проблемы, как появление агрессии, депрессии, прогрессивное снижение памяти.

По словам Королевой, единственный безвредный для ЖКТ алкогольный напиток - это текила, в которой нет глютена.

«Это уже другой продукт, который нашим организмом еще не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», - заявила она.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что шампанское может привести к развитию сахарного диабета второго типа , ухудшить зрение, вызвать приступы мигрени и нарушить работу печени.