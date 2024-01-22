Найден препарат, снижающий риск деменции и болезни Альцгеймера

Пациенты с сердечной недостаточностью, принимающие статины, получили возможность снизить риск деменции на 20%, а болезни Альцгеймера - на 28%. Исследование опубликовали в журнале The Lancet Regional Health.

В рамках исследования проанализировали данные более чем 100 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью из Гонконга, средний возраст которых 74 года. Половина из них принимала статины, или лекарства, снижающие уровень холестерина в крови.

Выяснилось, что среди пациентов, принимающих статины, распространенность приобретенного слабоумия составила 7,3%, а у тех, кто не принимал - 11%.

Анализ также показал, что прием препарата позволяет снизить риск любого типа деменции и летальный исход на 20% и 30% соответственно. Полезно их употреблять и при профилактике болезни Альцгеймера.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила, что наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может приводить к развитию болезни Альцгеймера, при котором ухудшаются когнитивные функции.