Найден новый способ улучшения эрекции

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Для своего исследования авторы работы организовали курс из 12 сеансов, во время которых использовали радиоволны. В исследовании приняли участие 32 мужчины-добровольца. Их возраст составил от 41 до 78 лет.

В итоге 14 участников исследования заявили о том, что после проведенного курса у них нормализовалась эректильная функция.

Для сохранения стабильной эрекции в зрелом возрасте следует следить за весом, физической формой и психическим здоровьем, предупреждал ранее уролог-андролог Александр Лубенников. При том заботиться о своем теле следует начинать заранее, уверен врач. Как минимум с 30 лет.

По его словам, для сохранения хорошей эрекции мужчинам важно сбалансировано питаться, а также держать под контролем артериальное давление и следить за уровнем тестостерона. Помимо этого, как отметил Лубенников, нельзя запускать ментальное здоровье.