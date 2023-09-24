«Настоящее чудо». В Астраханской области врачи спасли жизнь выпавшей с 8 этажа девушке
В Астраханской области врачи Александро-Мариинской больницы спасли жизнь девушки, которая выпала с восьмого этажа во время мытья окон. Подробности рассказал Минздрав региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна», - говорится в сообщении ведомства.
Пострадавшую привезла в больницу карета скорой помощи. При обследовании на КТ у девушки выявили множественные переломы, разрыв внутренних органов, внутрибрюшное кровотечение. Травмы были серьезные и требовали незамедлительного оперативного вмешательства. За жизнь пациентки боролись всей больницей, рассказал врач-травматолог Владимир Шевчук. Медик отметил, что процент выживаемости при таких повреждениях очень мал, состояние пациентки было критическим.
Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей девушки. Ее состояние стабилизировалось спустя месяц после падения. Женщина пока не может ходить, ей назначили консультацию врача-нейрохирурга.