«Настоящее чудо». В Астраханской области врачи спасли жизнь выпавшей с 8 этажа девушке

24 сентября 2023, 01:41
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В Астраханской области врачи Александро-Мариинской больницы спасли жизнь девушки, которая выпала с восьмого этажа во время мытья окон. Подробности рассказал Минздрав региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшую привезла в больницу карета скорой помощи. При обследовании на КТ у девушки выявили множественные переломы, разрыв внутренних органов, внутрибрюшное кровотечение. Травмы были серьезные и требовали незамедлительного оперативного вмешательства. За жизнь пациентки боролись всей больницей, рассказал врач-травматолог Владимир Шевчук. Медик отметил, что процент выживаемости при таких повреждениях очень мал, состояние пациентки было критическим.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей девушки. Ее состояние стабилизировалось спустя месяц после падения. Женщина пока не может ходить, ей назначили консультацию врача-нейрохирурга.

Медицина
«Метаболическая ловушка». Россиян предостерегли от резкого похудения к Новому году
23 октября 2023, 04:54
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Резкое похудение к Новому году в короткие сроки может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем. Как правильно худеть, рассказал изданию Lenta.ru заведующий кафедрой диетологии университета «Росбиотех» Алексей Березников.

Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.

При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.

«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.

Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.

Диеты Ожирение Новый год
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
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Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

Еда Болезни Врачи Продукты
Стала известна самая полезная диета для людей старше 55 лет
23 октября 2023, 00:22
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Средиземноморская диета в сочетании с физическими нагрузками положительно влияет на здоровье людей старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование провели ученые из университетской больницы Сон Эспас, работу опубликовали JAMA Network Open.

Особенность средиземноморской диеты заключается в преобладании растительной пищи и полезных жиров их масел, орехов и рыбы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающих ожирением с признаками метаболического синдрома старше 55 лет. Синдром характерен для старшего возраста и проявляется гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови.

Выяснилось, что средиземноморская диета и упражнения помогли снизить жировую массу тела, в том числе массу висцерального жира, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Ученые считают, что такая диета позволяет улучшить состав тела.

Лучшей системой питания в современном мире можно назвать средиземноморскую диету, богатую большим количество рыбы и овощей, подтвердила врач-диетолог Наталья Егоренкова. Такой рацион поможет не только сбросить вес, но и поддержать здоровье всего организма.

Исследования Болезни Врачи Ученые Диеты
Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные для кишечника продукты
22 октября 2023, 02:19
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Кокосы и мята способствуют улучшению пищеварения. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в беседе с «МедикФорум».

По ее словам, ключевая часть пищеварения происходит в кишечнике. Именно там содержится 70% клеток, вырабатывающих необходимые антитела. Живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и создают витамины, необходимые человеческому организму. По этой причине важно следить за здоровьем ЖКТ.

Алисова отметила, что наиболее полезными продуктами для кишечника являются кокосы, мята и ягоды. Включение их в рацион позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки.

«Кокосы помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него. Мята обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника», - заявила эксперт.

Гастроэнтеролог объяснила, что ягоды являются одними из самых важных продуктов для здоровья ЖКТ. В одной чашке содержится около восьми граммов клетчатки. Это примерно четвертая часть ежедневной потребности в этом компоненте.

Ранее врач-нутрициолог Валентина Куснуева заявила, что мята ускоряет метаболизм и способствует похудению. Помимо этого продукт помогает улучшить настроение и избавиться от головной боли.

Еда Болезни Врачи Продукты

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