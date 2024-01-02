02 января 2024, 01:12

Нарколог раскрыл секрет, который избавит от похмелья

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Врач-нарколог Первого медицинского университета имени Сеченова Николай Дружинин рассказал о способе, который гарантированно избавит человека от похмелья. Этот секрет он раскрыл в беседе с изданием Lenta.ru.

«Сейчас я вам расскажу лайфхак от похмелья, о котором знают все наркологи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно вывести из организма алкоголь. Для этого уже более 20 лет применяется препарат метадоксин. Также я советую пить побольше воды, витамин С, ибупрофен от головной боли», - рассказал Дружинин.

По словам врача, этот способ гарантированно избавит человека от похмелья.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о методах борьбы с похмельем. По словам эксперта, облегчить состояние поможет душ, обильное питье и прогулки на свежем воздухе. Все эти процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины.

А врач Николай Лукьянов посоветовал пить сладкий чай и минеральную воду, чтобы облегчить симптомы похмелья.

Главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров заявил, что употребление алкоголя при симптомах похмелья может привести к запою. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Врачи Алкоголь Лайфхаки
01 января 2024, 09:56
Предпосылок нет. Инфекционист исключил новую пандемию в 2024 году
РИА «Новости»
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Признаков, указывающих на появление новой пандемии в 2024 году, сейчас нет, заявила инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова. Ее процитировала Lenta.ru.

«На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий», - пояснила специалист.

По словам Давыдовой, коронавирус становится сезонной вирусной инфекцией. Болезнь протекает значительно легче и уже почти не отличается от обычного вирусного заболевания.

Однако важно помнить, подчеркнула врач, что грипп и коронавирус постоянно мутируют и потенциально могут привести к неприятным последствиям. Однако инфекционисты регистрируют новые штаммы и ведут строгий учет заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, подытожила она.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отмечал, что заболеваемость коронавирусом в России остается высокой. Он не смог спрогнозировать, когда волна заражений пойдет на спад.

Врачи Россия
01 января 2024, 04:57
Диетолог назвал самый полезный соус
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Самым полезным соусом является тот, который приготовили в домашних условиях. Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала в интервью радио Sputnik.

Она напомнила, что в большинстве новогодних салатов есть майонез, и он очень калориен. Однако в традиционном рецепте очень мало вредных для здоровья ингредиентов, отметила специалист.

«Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара», - объяснила Арзуманян.

Покупной же майонез содержит слишком много соли и множество пищевых добавок. Домашний майонез, хоть и почти настолько же калорийный, будет менее вреден, подчеркнула диетолог.

В промышленном кетчупе самый вредный компонент - это крахмал. В домашний томатный соус добавлять его необязательно.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты относят к скоропортящимся продуктам, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. Например, салаты из вареных или сырых овощей, курицы и мяса нельзя хранить больше 18 часов.

Еда Питание Врачи Продукты
29 декабря 2023, 04:55
Впервые за 27 лет выявили случай заражения человека опасной инфекцией
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Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ, ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ , ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Это первый с 1996 года подтвержденный случай заражения человека этой инфекцией. До этого WEE выявляли в Аргентине в 1982–1983 годах во время вспышки заболевания у лошадей.

Заболевший - сельский рабочий из провинции Санта-Фе, в которой ранее у лошадей фиксировали положительный результат теста на эту инфекцию.

Симптомами западного лошадиного энцефалита является головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. Пациента госпитализировали, 12 дней он провел на ИВЛ, его выписали 20 декабря.

Ранее ВОЗ выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса - JN.1. Популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.

Болезни Аргентина
29 декабря 2023, 04:42
Глава Минздрава рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя на Новый год
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Алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Если человек страдает от проблем со здоровьем, включая нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы, то от спиртного следует отказаться вовсе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«Алкоголь - в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать», - отметил он.

По словам министра, в праздники не следует переедать, а в выходные дни после Нового года нужно вести активную деятельность в приподнятом настроении.

Ранее врач-гастроэнтеролог, руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рекомендовал россиянам после новогодней ночи пить больше напитков. В основном нужно опираться на теплые морсы или воду с лимоном. Также эксперт посоветовал побольше гулять, потому что движение тела рефлекторно заставит двигаться желудок.

Еда Праздники Здравоохранение Болезни Алкоголь Новый год

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