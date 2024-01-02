Нарколог раскрыл секрет, который избавит от похмелья

«Сейчас я вам расскажу лайфхак от похмелья, о котором знают все наркологи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно вывести из организма алкоголь. Для этого уже более 20 лет применяется препарат метадоксин. Также я советую пить побольше воды, витамин С, ибупрофен от головной боли», - рассказал Дружинин.

По словам врача, этот способ гарантированно избавит человека от похмелья.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о методах борьбы с похмельем. По словам эксперта, облегчить состояние поможет душ, обильное питье и прогулки на свежем воздухе. Все эти процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины.

А врач Николай Лукьянов посоветовал пить сладкий чай и минеральную воду, чтобы облегчить симптомы похмелья.

Главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров заявил, что употребление алкоголя при симптомах похмелья может привести к запою. Его слова передала «Вечерняя Москва».