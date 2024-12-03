03 декабря 2024, 20:35

«Напряжение нарастает». Матвиенко раскритиковала Минздрав из-за клинических рекомендаций

РИА «Новости»
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Врачи в регионах обеспокоены необходимостью перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со статс-секретарями ведомств поручила Минздраву решить эту проблему, сообщил «Интерфакс».

Переход на новые клинические требования произойдет 1 января 2025 года. Минздрав, по словам Матвиенко, утверждал, что внедрение пройдет без заминок. Однако врачи взволнованы.

«Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. И если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами. Но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя», - заявила спикер верхней палаты.

Матвиенко возложила на статс-секретаря - замминистра здравоохранения Олега Салагая персональную ответственность за проблемы, которые могут возникнуть в регионах. Она напомнила, что до конца года осталось меньше месяца, и призвала ускорить работу.

Статья о клинических рекомендациях появилась в законе «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. Переходный период завершится в декабре.

В 2023 году в России изменились условия предоставления платных медицинских услуг. Врачи начали оказывать ее на основе клинических рекомендаций.

Здравоохранение Минздрав Медицина Валентина Матвиенко
03 декабря 2024, 08:01
Диетолог рассказал о неожиданном свойстве какао
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Напиток из какао-бобов повысит настроение и поможет взбодриться. Об этом заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что в его составе есть много полезных веществ: железо, калий, фосфор, магний, провитамин А, витамин Е, рибофлавин, тиамин и никотиновая кислота. Также в этом напитке содержатся полифенолы, которые имеют антиоксидантную активность, снижающую риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга», - объяснила Стародубова.

По ее словам, продукты с высоким содержанием какао-бобов нормализуют артериальное давление.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала цитрусовые прекрасным источником витамина С. Она объяснила, что в зимний период эти фрукты полезны для поддержки иммунитета. Кроме того, в цитрусовых есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые положительно влияют на работу кишечника.

Питание Продукты
03 декабря 2024, 05:31
Назван завтрак, который может привести к раку
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Бутерброды с колбасой — не лучший вариант для завтрака. Такая еда в начале дня может в конечном итоге привести к онкологическим заболеваниям, предупредил Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.

«Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака», - заявил научный сотрудник отдела питания клиники Кейт Паттон.

Специалисты подсчитали, что в колбасе может содержаться более 1000 миллиграммов натрия, а в хлебе его число будет еще больше. По словам Паттона, в день стоит соблюдать норму 2400 миллиграммов натрия. Такое количество эквивалентно шести граммам соли.

Ранее эндокринолог и диетолог Антон Поляков призвал не есть на завтрак только овсянку. Ее можно включать в рацион в качестве небольшого перекуса, а не полноценного блюда.

Бутерброды с колбасой - не лучший вариант для завтрака. Такая еда в начале дня может в конечном итоге привести к онкологическим заболеваниям, предупредил Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.

Исследования Еда Питание Рак
01 декабря 2024, 21:35
В Роспотребнадзоре заявили о тревожных сигналах в распространении ВИЧ в России
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Порядка 1,2 миллиона россиян инфицированы ВИЧ. Об этом представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский сообщил «Интерфакс».

Как пояснил академик, с 1987 года, когда впервые был обнаружен ВИЧ, такая инфекция фиксировалась у 1,7 миллиона россиян. Около полумиллиона из них считаются умершими.

Ежегодно в России регистрируются около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом статистика Роспотребнадзора свидетельствует, что за последние десять лет заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 27,1% По словам Покровского, представители наиболее уязвимых перед этой инфекцией групп населения стали обследоваться меньше. Академик указал, что по имеющимся данным, в таких группах идет «эпидемия ВИЧ».

Жители Московской области могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Оно полностью анонимное. С начала текущего года такой возможностью воспользовались около 2,2 миллионов человек, сообщили в региональном Минздраве.

Статистика Минздрав Роспотребнадзор Россия ВИЧ
24 ноября 2024, 05:43
Названа фаза сна, улучшающая память
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В США ученые из Университета Райса и других научных учреждений выяснили, при какой фазе сна головной мозг улучшает нейронную и поведенческую производительность. Исследование опубликовали в научном журнале Science.

Ученые исследовали нейронную активность в нескольких областях мозга у макак. Животные должны были выполнить тесты на поиск визуальных различий, причем до и после получасового периода медленного сна. Это фаза сна напоминает дремоту с медленными движениями глаз (NREM).

Ученые зафиксировали активность тысяч нейронов в трех областях мозга: первичной и средней зрительной коре и дорсолатеральной префронтальной коре, которые связаны не только с визуальной обработкой, но и с такими исполнительными функциями, как самоконтроль.

Результаты эксперимента показали, что макаки, который действительно спали, показали повышение производительности. Они стали более точно различать вращающиеся изображения.

Исследователи предполагают, что их открытие можно использовать для разработки методов стимуляции мозговой активности.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева предупредила, что стимуляторы, в частности, кофеин и алкоголь, ухудшают качество сна.

Исследования США Ученые

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