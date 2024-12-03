«Напряжение нарастает». Матвиенко раскритиковала Минздрав из-за клинических рекомендаций

Переход на новые клинические требования произойдет 1 января 2025 года. Минздрав, по словам Матвиенко, утверждал, что внедрение пройдет без заминок. Однако врачи взволнованы.

«Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. И если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами. Но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя», - заявила спикер верхней палаты.

Матвиенко возложила на статс-секретаря - замминистра здравоохранения Олега Салагая персональную ответственность за проблемы, которые могут возникнуть в регионах. Она напомнила, что до конца года осталось меньше месяца, и призвала ускорить работу.

Статья о клинических рекомендациях появилась в законе «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. Переходный период завершится в декабре.

В 2023 году в России изменились условия предоставления платных медицинских услуг. Врачи начали оказывать ее на основе клинических рекомендаций.