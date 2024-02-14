Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России

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Глава государства подчеркнул, что дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект, который обеспечит независимость страны по развитию современных технологий для сохранения здоровья.

«Определим источники финансирования и необходимые объемы для его реализации», - пояснил Путин.

Проходящий в Москве Второй форум будущих технологий посвятили достижениям в области медицины.

В своем обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин отметил, что инновационные методы лечения, диагностики и реабилитации необходимо внедрить во всей сфере национального здравоохранения , от первичного звена до крупных федеральных центров.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед учеными стоят огромные перспективы в реализации достижений в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях.