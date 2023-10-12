Начался капремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева в Москве

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По ее словам, в медучреждении пройдет масштабная модернизация. В здании заменят внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование. Также специалисты обновят системы связи, включая пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации при пожаре, охранной сигнализации и другие.

Во время капитального ремонта пройдет перепланировка внутреннего пространства. Все палаты оборудуют санузлами. Демонтажные работы на площади более 10 тысяч квадратных метров завершатся через месяц.

В больнице также начались работы по капитальному ремонту системы подземных переходов и пищеблока. Уже идет строительство вертолетной площадки для доставки пациентов.

«Ремонтные работы мы планируем завершить к концу 2024 года», - уточнила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по модернизации здравоохранения в столице на 2024–2026 годы.