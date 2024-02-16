Набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга разработали в Москве

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По ее словам, в проект входит 800 КТ-исследований, а также дополнительная клиническая и техническая информация.

«На сегодняшний день наши специалисты создали свыше 350 таких датасетов, среди них 68 в открытом доступе», - рассказала Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что город создал особую платформу искусственного интеллекта в здравоохранении, а темпы развития уникальных IT-продуктов для медицины растут.

Одно из главных направлений - разработка учеными обезличенных наборов информации для оценки и тестирования нейросетей. Последним из них стал новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям.

Новые методики помогут компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм для определения наличия переломов костей черепа, внутричерепных кровоизлияний, оценки типа по локализациям, их множественности.

Кроме того, медицинские ИИ-сервисы в Москве сделают доступными для регионов.