05 июня 2024, 00:04

«Набиты сахаром и жиром». Врачи назвали опасные продукты, которые маскируются под полезные

Freepik
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Некоторые продукты «маскируются» под полезные, но на самом деле могут быть опасны для здоровья. Об этом написало греческое издание Pronews.gr.

В список таких скрытых вредителей попали ароматизированные йогурты с клубникой, вишней или другими фруктами и ягодами. В этих продуктах втрое больше сахара, чем в натуральных йогуртах. Так что гораздо полезнее будет взять обычный йогурт и добавить в него свежие ягоды или фрукты. Другой опасный продукт - магазинный кетчуп.

«Четверть этой, казалось бы, невинной бутылки набита сахаром - четыре грамма на столовую ложку», - предупредили эксперты.

То же самое касается и других готовых заправок для салата: в них содержится большое количество сахара и вредных жиров. Специалисты порекомендовали использовать для заправки оливковое масло.

Авторы статьи пришли к выводу, что колбасы и обработанное мясо не так опасны для здоровья, как фруктовые йогурты. Хотя это и вредная пища, потребители об этом знают, поэтому регулируют ее употребление, осознавая риски - чего нельзя сказать о йогуртах, которые обычно относят к полезной пище.

Ранее стало известно, что фастфуд разрушает кровеносную систему и способствует образованию тромбов.

Еда Врачи Продукты
04 июня 2024, 14:41
Россиянам расскажут все о здоровье микробиоты
Телеканал «360»
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Во вторник, 4 июня, пройдет научная конференция «Кишечный микробиом: профилактика нарушений и пути коррекции». Об этом сообщили в рамках проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

Конференция состоится при поддержке самого ведомства, министерства здравоохранения, Российской академии наук, министерства науки и высшего образования.

Местом ее проведения выбрали конференц-зал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по Устьинскому проезду в Москве, 2/14. Поучаствовать в конференции можно как очно, так и в режиме онлайн.

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» стал стратегическим партнером проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». В рамках сотрудничества ведомств проводится много активностей, главной целью которых является популяризация среди населения принципов здорового образа жизни.

В программе конференции представят передовые научные достижения в изучении кишечного микробиома человека, связи дисбиотических нарушений с развитием распространенных неинфекционных заболеваний, особенностей формирования микробиоты в онтогенезе и их влияния на здоровье.

Особое внимание участники мероприятия уделят вопросам сохранения микробиома и коррекции нарушений в процессе жизнедеятельности с помощью алиментарных факторов.

В конференции примут ведущие российские ученые, представители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники образовательных и научных организаций, специалисты. К участию также пригласили научных сотрудников, врачей, ординаторов и аспирантов в возрасте до 39 лет.

Питание Врачи Роспотребнадзор Ученые Наука Москва
04 июня 2024, 06:04
Малышева назвала неочевидный фактор, повышающий риск развития рака
РИА «Новости»
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Врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева назвала хронический стресс неочевидным фактором, повышающим риск развития онкологических заболеваний. Об этом она заявила в эфире передачи, выходящей на Первом канале.

«Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», - заявила она.

По словам Малышевой, хронический стресс подавляет иммунную защиту организма, лишая его возможности бороться с появляющимися раковыми клетками. По этой причине болезнь и начинает развиваться.

Ее коллега и соведущий, иммунолог Андрей Продеус рассказал россиянам, что употребление шпината снижает риски развития рака благодаря содержащимся в нем гликолипидам. По его словам, эти вещества блокируют размножение раковых клеток.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев предупредил россиян, что на начальных стадиях большинство видов рака могут протекать бессимптомно , поэтому этот недуг так коварен. Обычно его диагностируют совершенно случайно, так как у болезни отсутствуют яркие клинические проявления.

Елена Малышева Врачи Онкология
02 июня 2024, 22:02
«Комплекс различных симптомов». Терапевт — о вегетососудистой дистонии
Freepik
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Вегетососудистая дистония (ВСД) не является настоящим диагнозом, это комплекс разных симптомов другого заболевания. Об этом заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

Что такое ВСД? «Это комплекс различных симптомов, когда суть болезни как таковой еще не вырисовалась, а человек уже ощущает различные негативные проявления. Допустим, когда появляются какие-то состояния астении, усталости, слабости», - рассказал эксперт.

По его словам, если обследования и сдача анализов не показали никаких нарушений, а человек все равно страдает из-за неприятных симптомов, врачи могут диагностировать ВСД. Это значит, что реакция человека есть, а болезни - нет.

Терапевт отметил, что самочувствие ухудшается из-за разных факторов: стресс, бессонница, переутомление, прием определенных препаратов и другие.

Кому ставили диагноз ВСД? «Больных проверяли, не находили никаких отклонений, больному ставили этот диагноз», - объяснил Кондрахин.

Для точного выявления причины недомогания нужно долго и тщательно обследоваться. Обычно медики при поставке ВСД рекомендуют обратиться к специалистам другого профиля. Однако не все люди готовы проверяться у врачей в течение длительного времени.

Кондрахин отметил, что теперь диагноз ВСД больше не ставят. Он был популярен в советской медицине, потому что тогда врачи не могли представить неизвестных заболеваний. Современная медицина продвинулась глубоко, поэтому медики способны выявить больше недугов, которые раньше относились к вегетососудистой дистонии.

Болезни Врачи Интервью Медицина
01 июня 2024, 20:25
Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»
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Реабилитационный центр «Кораблик» детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России за год принял более четырех тысяч юных пациентов. Торжественное открытие медучреждения состоялось 1 июня 2023 года.

По словам Глазыриной, большинство получивших лечение в «Кораблике» - это пациенты с ДЦП. За год детям с церебральным параличом провели свыше 600 курсов комплексной реабилитации. В 80% случаев у ребят с ДЦП удалось изменить функциональные показатели: увеличить выносливость и толерантность к физнагрузкам, уменьшить спастичность.

Реабилитацию успели пройти 135 детей после полученных в ДТП тяжелых травм. Многих пациентов перевели из стационаров в тяжелом состоянии, с полиорганными нарушениями. Сотрудники «Кораблика» полностью вернули к полноценной жизни 95% ребят.

Более 200 детей получали реабилитационную помощь при орфанных заболеваниях. Это одна из самых сложных групп пациентов по риску осложнений.

Результаты превышают изначальный потенциал Больше всего юных пациентов поступило из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской и Тюменской областей, а также из Дагестана. Программы комплексной терапии прошли 40 детей из новых регионов России, среди них - пациенты с минно-взрывными травмами.

Команда реабилитологов разрабатывает индивидуальный план для каждого ребенка. Мультидисциплинарный подход и оснащенность центра современными тренажерами позволяют детям добиться результатов, которые превышают изначальный реабилитационный потенциал ребенка.

Специальные приборы помогают восстановить движение суставов, постепенно увеличивают мышечную силу и физическую выносливость. Роботизированные тренажеры способствуют формированию активных движений рук и ног даже в сложных случаях. В центре есть бассейн и зоны водолечения - для реабилитации используют антигравитационный эффект в воде.

Пищеблок «Кораблика» тоже оснащен современным технологичным оборудованием. Для пациентов применяют два вида питания: групповое и индивидуальное.

В «Кораблике» работают логопеды и психологи, там также есть кабинеты для диагностики, сенсорно-моторной интеграции, психотерапии и социальной бытовой адаптации. Центр оснастили сенсорной комнатой, залами для развития крупной и мелкой моторики, кабинетами с биологической обратной связью и залом для арт-терапии.

В среднем курс реабилитации занимает около двух недель. С помощью тьюторов и педагогов проекта «УчимЗнаем» в курс интегрировали школьную программу.

Центр «Кораблик» открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медпомощь оказывают по полису ОМС детям от одного месяца до 18 лет по профилю «медицинская реабилитация».

Высокое доверие и лучший результат На открытии «Кораблика» лично присутствовали президент Владимир Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В новом центре дети со всей страны с тяжелыми хроническими заболеваниями проходят комплексную реабилитацию. Туда поступают в том числе юные пациенты с орфанными недугами, а также пострадавшие во время природных катастроф, ЧС и аварий.

Специалисты «Кораблика» восстанавливают утраченные и ограниченные функции детского организма и возвращают ребят к обычной жизни, рассказала руководитель центра Анастасия Глазырина.

Дети Здравоохранение

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