«Мы знали, чем ее лечить». Ученый рассказал, можно ли было спасти Заворотнюк

В онкологии развивается перспективное направление - альтернативная иммунотерапия. Профессор Петр Чумаков, занимавшийся разработкой персонализированной вакцины для Анастасии Заворотнюк, рассказал, что этот метод лечения помог продлить жизнь актрисе. Об этом он сообщил в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам врача, к нему обратился супруг актрисы Петр Чернышев. В лаборатории ученые исследовали живые опухолевые клетки Заворотнюк и проверили их чувствительность к вакцине.

После этого актриса успешно проходила терапию в институте онкологии имени Николая Николаевича Петрова с помощью дендритно-клеточной персонифицированной вакцины. По словам Чумакова, альтернативный метод лечения помог продлить актрисе жизнь.

«Я не думаю, что современная медицина сейчас способна была ее вылечить. Но можно было продлить жизнь, что и произошло, поэтому она прожила пять лет. Это почти уникальный случай, когда человек так долго живет с таким заболеванием», - заявил профессор.

По его словам, в будущем иммунотерапия может стать одним из главных методов борьбы с опухолями, так как, в отличие от химиотерапии, он не отравляет организм.

«Биологические методы лечения, иммунотерапия, онколитические вирусы позволяют активизировать естественные механизмы уничтожения раковых клеток в организме. И это практически не имеет побочных эффектов. Это эффективно, но для этого необходимо провести клинические испытания», - выразил уверенность врач.

По его словам, испытания займут от пяти до 10 лет.