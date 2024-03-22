Мужчинам рассказали, какая повседневная привычка может навредить потенции

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Первую в мире успешную операцию по пересадке человеку генетически отредактированной почки свиньи провели хирурги компании Mass General Brigham из Массачусетса. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Генетически отредактированную почку свиньи с 69 геномными изменениями успешно пересадили живому пациенту: 62-летнему мужчине, страдающему терминальной стадией заболевания почек. Операция прошла 16 марта.

Медики считают это знаменательной вехой в трансплантологии. Это обеспечит пациентов более доступными органами и станет «спасательным кругом» для миллионов пациентов, страдающих почечной недостаточностью, уверены врачи.

В прошлом году американские врачи впервые пересадили человеку глаз. Операция прошла с участием более 140 хирургов и медработников и продлилась 21 час.