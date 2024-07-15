15 июля 2024, 04:38

Мужчинам посоветовали продукты, усиливающие либидо

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Канадские ученые выяснили, что поддержать мужское здоровье могут определенные продукты, содержащие полифенольные соединения. Они помогут предотвратить синдром снижения уровня половых гормонов и нарушения работы яичек. Свою работу эксперты опубликовали в журнале Nutrients.

Исследователи установили, что выработка тестостерона после 30 лет у мужчин сокращается на 1% в год. Это может привести к гипогонадизму - снижению либидо, мышечной массы и плотности костей.

Ученые обнаружили в ходе исследования, что повысить уровень мужских гормонов может богатая полифенольными соединениями растительная пища: сельдерей, петрушка, тимьян, бобовые, помидоры, виноград и другие.

Уролог Питер Уайт рекомендовал мужчинам для повышения либидо есть устрицы, грецкие орехи и темный шоколад.

Исследования Питание Ученые Мужчины Продукты
15 июля 2024, 04:34
Врач назвал эффективные методы борьбы с ПМС
РИА «Новости»
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Плавание, йога и массаж могут облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Об этом заявила доктор медицинских наук, гинеколог Марика Отхозория в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, ПМС, который также называют синдромом предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-девять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

Также в этот период могут появляться болезненные ощущения в животе и пояснице, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки, проблемы с аппетитом, тяга к сладкому.

По словам Отхозории, существует несколько проверенных способов справиться с ПМС. Специалисты назначают гормональную терапию и прописывают негормональные препараты. Однако справиться с негативными симптомами можно и без помощи медиков. Нужно заниматься плаванием, йогой, дыхательными практиками и делать массаж. Еще пережить неприятные дни поможет все, что поднимает настроение, например, поход в салон красоты.

Ранее главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная заявила, что если женщина слишком резко потеряет вес или заболеет анорексией, то у нее может прекратиться менструация. Медик предостерегла от экстремальных диет и стремительного похудания.

Врачи
15 июля 2024, 03:12
Россиянам назвали напитки для замены сладкой газировки в жару
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В жаркую погоду лучше избегать употребления сладкой газированной воды, вместо нее лучше использовать альтернативные натуральные варианты. Об этом сообщил портал «Общественная служба новостей».

Самый просто вариант - просто добавить в чистую питьевую воду мяту, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Эксперты также не исключают схемы со свежим огурцом и базиликом.

«Такой напиток хорошо утолит жажду, подарит заряд энергии на весь день и не навредит здоровью», - написали авторы материала.

Еще один рецепт - холодный чай. Его также лучше не покупать в магазине, а делать несладким из черной или зеленой заварки со льдом. Кроме того, можно попробовать комбучу - напиток из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Также можно сделать домашний лимонад - в графин налейте чистую питьевую воду и несоленую минералку, добавьте кусочки цитрусовых и свежую мяту, не забудьте положить лед.

И, наконец, так называемый колд брю - в результате долгого заваривания чая или кофе (от 8 до 24 часов) напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Таким же образом можно заварить иван-чай.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в условиях жары носить одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, лен и вискоза.

Питание Россия Погода Жара
14 июля 2024, 04:31
Российские ученые нашли «под ногами» лекарство от рака
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Трутовые грибы, которые растут в Уральском федеральном округе, способны подавлять раковые клетки. Об этом сообщило Ura.ru.

Ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что в трутовиках есть уникальные антиоксидантные свойства, которые влияют на клеточные механизмы. Также эти грибы обладают стероидами и терпеноидами, которые имеют большое значение в жизни животных и растений.

Исследователи отметили, что трутовик скошенный и грибы рейши давно использовали в традиционной медицине. Они помогали против опухолей и укрепляли иммунитет. Также грибы славились среди целителей в азиатских странах.

Трутовые грибы с Урала тоже обладают подобными свойствами. Специалисты выяснили, что их можно использовать в борьбе с раковыми клетками. Созданный на основе грибов препарат уже продемонстрировал свою эффективность на мышцах. После окончания всех испытаний ученые планируют создавать вакцины для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее врач-онколог Игорь Самойленко заявил, что исследователи научились направлять иммунитет пациентов на борьбу со злокачественными опухолями. По его словам, вакцина против рака, над которой работают российские ученые, основана на том же принципе.

Болезни Лекарства Ученые Россия Рак Онкология
14 июля 2024, 00:49
Россиян предупредили об усилении побочных эффектов лекарств в жару
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Жаркая погода увеличивает риск побочных эффектов некоторых лекарств, а также может привести к неисправности ручек-шприцов и взрывам ингаляторов. Об этом написало издание The Associated Press.

При повышенной температуре воздуха прием таблеток для снижения давления может привести к обезвоживанию, а бета-блокаторы могут снизить приток крови к коже, что приведет к уменьшению чувствительности к жаре.

«Антидепрессанты, аспирин и обезболивающие могут помешать телу нормально охлаждаться. Также сочетание жары и некоторых лекарств может привести к головокружению и падению», - сообщило издание.

Врач Марина Бережная рассказала, что нужно положить в дорожную аптечку, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и безопасно. В первую очередь нужно запастись препаратами, которые человек пьет на постоянной основе.

Лекарства Погода Жара

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