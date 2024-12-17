Мужчина вытерся полотенцем в спортзале и подхватил хламидиоз

Она посоветовала любителям спорта не оставлять свою одежду и полотенце во влажных местах, потому что именно они являются рассадниками бактерий. Также Тернер напомнила об обязательном правиле - мыть руки после тренировки.

Также врач рассказала о рисках использования грязного спортивного инвентаря. Она отметила, что тренажерные залы могут быть рассадником бактерий и грибков, но в основном тех, которые вызывают кожные инфекции. Поэтому важно протирать оборудование перед использованием.

Акушер-гинеколог Елена Близнюк ранее назвала тянущую боль внизу живота одним из главных симптомов инфекционного заболевания у женщин, вызванного бактериями хламидиями. Она отметила, что у 65% представительниц слабого пола хламидиоз протекает бессимптомно.