20 ноября 2023, 04:05

Мужчина в Словакии чуть не потерял член после пробежки

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Житель Словакии чуть не лишился пениса из-за постоянных физических нагрузок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как отметили авторы статьи, 44-летний мужчина вел активный образ жизни, каждое утро отправлялся на пробежку. Все изменилось, когда у словака началась сильная боль в области члена и непрерывная эрекция.

Через два дня мучений спортсмен пришел в больницу, где в его пенисе обнаружили тромб диаметром 18 миллиметров. Он представлял собой две губчатые трубки, проходящие через половой орган.

По словам врачей, причиной появления недуга стала физическая активность, однако тромбы вызвали не сами упражнения, а неграмотная реабилитация после них. Непрофессиональным спортсменам посоветовали периодически обследоваться у специалистов, чтобы вовремя вылечить возможные отклонения.

Ранее американские ученые определили, какой размер пениса считается «удачным». По их данным, средняя величина детородного органа у мужчин составила 13,1 сантиметров. Все, у кого длина больше, могут считать, что им «повезло».

Болезни Мужчины Словакия
18 ноября 2023, 22:53
Врач рассказала, кому строго нельзя есть горох
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В горохе содержится много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме. Переизбыток этого вещества приводят к болям в суставах, подагре и камням в почках. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог Елена Парецкая для Doctorpiter.ru.

«Поэтому его нужно ограничивать в пожилом возрасте и на фоне нарушений обмена пуринов. Осторожно нужно добавлять горох в пищу людям, страдающим от нефритов и обострения патологий пищеварения - холецистита, язвенной болезни», - заявила она.

Специалист отметила, что злоупотребление горохом опасно для людей, которые страдают от тромбоза поверхностных вен. В том числе его следует исключить из рациона пациентам с колитом, геморроем и синдромом раздраженной кишки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что помидоры обладают повышенной кислотностью и раздражают пищеварительную систему. Она не рекомендовала их есть людям с проблемами ЖКТ, гастритом, язвой желудка и болезнями печени.

По ее словам, эти овощи содержат много щавелевой кислоты. Также не стоит употреблять зеленые помидоры, потому что в них есть ядовитое органическое соединение соланин.

Еда Болезни Врачи
18 ноября 2023, 00:32
Китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом
Unsplash
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Кофе снижает риск заражения коронавирусом, такой вывод сделали ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне. Результаты исследования специалисты опубликовали в научном журнале BMC (BioMed Central).

Основываясь на исследованиях, которые установили связь между полифенолами и иммунным ответом при COVID-19, китайские ученые захотели выяснить, может ли кофе снизить риски заражения коронавирусом.

Оказалось что кофе, в составе которого есть растительный пигмент полифенол, способен препятствовать проникновению вируса SARS-CoV-2 и его различных штаммов в клетки человека. Кофе блокирует механизм расщепления спайкового белка, предотвращая присоединение вируса к клетке.

Ранее китайские ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе.

Кофе Медицина Коронавирус в России и в мире
18 ноября 2023, 00:02
«Что русскому здорово, то немцу смерть». Одиночество — болезнь XXI века?
unsplash.com
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Одиночество превратилось в угрозу здоровью мирового масштаба и стало болезнью XXI века. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что если не решить эту проблему, человечество ждут серьезные последствия.

Социальная разобщенность приводит и к ухудшению результатов образования. Молодые люди, испытывающие одиночество в старших классах, с большой вероятностью бросают вузы. Это приводит к снижению экономических показателей. А ощущение разобщенности и отсутствия поддержки на работе грозит ухудшением производительности труда.

«Молодые люди не застрахованы от одиночества. Социальная изоляция может затронуть любого человека, любого возраста и где угодно», - заявил посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпемба.

При чем тут COVID-19 Ученые считают, что пандемия коронавируса усугубила «эпидемию одиночества». Профессор психиатрии Райан Патель подчеркнул, что люди по своей природе - социальные существа, им нужна практика, с которой они становятся лучше в общении.

Однако COVID-19 практически исключил такую возможность. Изоляция ограничила количество более мягких, непринужденных взаимодействий, которые были у людей. И последствия ощущаются до сих пор. Особенно среди молодежи, у которой общение в социуме вызывает тревогу и беспокойство.

Что русскому здорово, то немцу смерть Половина живущих самостоятельно россиян не страдают от чувства одиночества , выяснили специалисты медиахолдинга Rambler&Co. Доля опрошенных, которые живут одни, составила 34%. Около 47% участников исследования не чувствуют нужды в компании, всего 1% респондентов находится в поиске друзей.

При этом другая половина россиян стремится к экстравертивному отдыху - 22% проводят отпуска в компании, 17% - предпочитают совместные прогулки. Но только 14% опрошенных, которые живут с кем-либо, рады проводить свободное время среди друзей и близких.

Почему же люди предпочитают одиночество? Все зависит от психотипа личности, рассказал «360» социальный психолог Александр Кичаев.

Также на потребность в одиночестве или общении влияют потребности человека и его жизненный этап. Даже экстравертам порой хочется побыть одним, отметил специалист. Или, наоборот, у такого человека может возникнуть потребность в поддержке социума или желание получить обратную связь.

Виноваты гаджеты В современном мире поток общения, который человек получал с помощью мимики и жестов, перешел на экран, заявил Кичаев. Проявление реальных эмоций заменили лайки.

«Все это сейчас стало виртуальным, но человек так или иначе получает обратную связь или одобрение, или осуждение, но уже в виде „наследника гаджета“. То есть сейчас просто пришла трансформация», - объяснил психолог.

За сотни тысяч лет люди привыкли общаться оффлайн, но теперь мир переходит в онлайн. Для старшего поколения это непривычно и некомфортно. Для молодежи это наоборот стало нормой.

«Они достаточно комфортно себя ощущает в таком в „публичном одиночестве“, то есть находясь дома, общаясь удаленно. <…> Они могут получить эмоциональную поддержку в чате или из каких-то своих трендов», - добавил Кичаев.

Психоаналитик Ирина Смолярчук ранее заявила, что к одиночеству стремятся люди , которые в детстве претерпели издевательства. Если ребенок вырос в токсичной и постоянно конфликтующей родительской паре, то он сформирует представление о том, что во взрослой жизни ему лучше быть одному. Обычно такие люди не нуждаются в партнере и решают проблемы самостоятельно.

Эпидемия века ВОЗ создала Международную комиссию по одиночеству. Новый орган будет продвигать социализацию и ускорять решение этой проблемы во всех странах. Людям начнут помогать углублять навыки общения. Комиссия также рассмотрит вопрос о том, как социализация повышает благосостояние общества и помогает экономическому прогрессу.

Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что одиночество слишком долго существовало в тени, приводя к психическим и физическим заболеваниям. Теперь появилась возможность изменить ситуацию.

В последнее время проблема одиночества привлекает большое внимание в секторе здравоохранения. Вред от социальной изоляции сравнили с выкуриванием до 15 сигарет в день. Новые данные также показали, что одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и деменции. Изолированный человек склонен к вредным привычкам, таким как алкоголизм, курение и малоподвижный образ жизни.

«Люди без достаточно прочных социальных связей подвергаются более высокому риску инсульта, тревожности, деменции, депрессии, самоубийств и многого другого», - подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Здравоохранение Медицина психология
17 ноября 2023, 14:15
Россиянам рассказали, как часто нужно есть суп
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Взрослым людям рекомендуется есть суп два-три раза в неделю, рассказала «Известиям» терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. По ее словам, это касается людей без острых и хронических заболеваний ЖКТ.

Врач подчеркнул, что при варке продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки. Супы хорошо усваиваются и менее калорийны, чем жареные, запеченные и тушеные блюда.

Однако важно правильно приготовить суп, чтобы он принес организму пользу. Грамотно сваренное блюдо содержит сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

Лучше отдавать предпочтение овощным супам или приготовленным на основе курицы, индейки, кролика, нежирных сортов мяса.

«В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики - сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», - объяснила Дарья Утюмова.

При варке супа с мясом она посоветовала сливать первый бульон, чтобы удалить лишний жир и химикаты, которые потребляло животное при жизни.

Терапевт добавила, что если супа в меню нет, заставлять себя запивать еду не стоит - это вопрос желания. Если запивать, то лучше негазированной водой. Соками и сладкими лимонадами злоупотреблять не стоит - от содержащегося в них сахара жажда лишь усилится, и вырастет риск появления сахарного диабета и других заболеваний.

Еда Врачи

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