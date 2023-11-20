Мужчина в Словакии чуть не потерял член после пробежки

«Что русскому здорово, то немцу смерть». Одиночество — болезнь XXI века?

Одиночество превратилось в угрозу здоровью мирового масштаба и стало болезнью XXI века. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что если не решить эту проблему, человечество ждут серьезные последствия.

Социальная разобщенность приводит и к ухудшению результатов образования. Молодые люди, испытывающие одиночество в старших классах, с большой вероятностью бросают вузы. Это приводит к снижению экономических показателей. А ощущение разобщенности и отсутствия поддержки на работе грозит ухудшением производительности труда.

«Молодые люди не застрахованы от одиночества. Социальная изоляция может затронуть любого человека, любого возраста и где угодно», - заявил посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпемба.

При чем тут COVID-19 Ученые считают, что пандемия коронавируса усугубила «эпидемию одиночества». Профессор психиатрии Райан Патель подчеркнул, что люди по своей природе - социальные существа, им нужна практика, с которой они становятся лучше в общении.

Однако COVID-19 практически исключил такую возможность. Изоляция ограничила количество более мягких, непринужденных взаимодействий, которые были у людей. И последствия ощущаются до сих пор. Особенно среди молодежи, у которой общение в социуме вызывает тревогу и беспокойство.

Что русскому здорово, то немцу смерть Половина живущих самостоятельно россиян не страдают от чувства одиночества , выяснили специалисты медиахолдинга Rambler&Co. Доля опрошенных, которые живут одни, составила 34%. Около 47% участников исследования не чувствуют нужды в компании, всего 1% респондентов находится в поиске друзей.

При этом другая половина россиян стремится к экстравертивному отдыху - 22% проводят отпуска в компании, 17% - предпочитают совместные прогулки. Но только 14% опрошенных, которые живут с кем-либо, рады проводить свободное время среди друзей и близких.

Почему же люди предпочитают одиночество? Все зависит от психотипа личности, рассказал «360» социальный психолог Александр Кичаев.

Также на потребность в одиночестве или общении влияют потребности человека и его жизненный этап. Даже экстравертам порой хочется побыть одним, отметил специалист. Или, наоборот, у такого человека может возникнуть потребность в поддержке социума или желание получить обратную связь.

Виноваты гаджеты В современном мире поток общения, который человек получал с помощью мимики и жестов, перешел на экран, заявил Кичаев. Проявление реальных эмоций заменили лайки.

«Все это сейчас стало виртуальным, но человек так или иначе получает обратную связь или одобрение, или осуждение, но уже в виде „наследника гаджета“. То есть сейчас просто пришла трансформация», - объяснил психолог.

За сотни тысяч лет люди привыкли общаться оффлайн, но теперь мир переходит в онлайн. Для старшего поколения это непривычно и некомфортно. Для молодежи это наоборот стало нормой.

«Они достаточно комфортно себя ощущает в таком в „публичном одиночестве“, то есть находясь дома, общаясь удаленно. <…> Они могут получить эмоциональную поддержку в чате или из каких-то своих трендов», - добавил Кичаев.

Психоаналитик Ирина Смолярчук ранее заявила, что к одиночеству стремятся люди , которые в детстве претерпели издевательства. Если ребенок вырос в токсичной и постоянно конфликтующей родительской паре, то он сформирует представление о том, что во взрослой жизни ему лучше быть одному. Обычно такие люди не нуждаются в партнере и решают проблемы самостоятельно.

Эпидемия века ВОЗ создала Международную комиссию по одиночеству. Новый орган будет продвигать социализацию и ускорять решение этой проблемы во всех странах. Людям начнут помогать углублять навыки общения. Комиссия также рассмотрит вопрос о том, как социализация повышает благосостояние общества и помогает экономическому прогрессу.

Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что одиночество слишком долго существовало в тени, приводя к психическим и физическим заболеваниям. Теперь появилась возможность изменить ситуацию.

В последнее время проблема одиночества привлекает большое внимание в секторе здравоохранения. Вред от социальной изоляции сравнили с выкуриванием до 15 сигарет в день. Новые данные также показали, что одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и деменции. Изолированный человек склонен к вредным привычкам, таким как алкоголизм, курение и малоподвижный образ жизни.

«Люди без достаточно прочных социальных связей подвергаются более высокому риску инсульта, тревожности, деменции, депрессии, самоубийств и многого другого», - подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.