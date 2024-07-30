Мужчина едва не умер из-за геморроя
Жителя Великобритании Иэна Уэста с 16 лет мучал геморрой. Мужчина чуть не погиб из-за осложнений болезни. Об этом он рассказал изданию Metro.
По словам Уэста, он всегда тяжело переносил обострения геморроя. Мужчина проходил операции, во время которых ему перевязывали геморроидальные узлы. Когда они отпадали, на их месте вырастали новые. При этом у пациента были обширные кровотечения.
Во время одного из последних приступов кровотечение было таким сильным, что мужчину мучали одышка и сильная слабость. Тогда Уэст обратился к врачам. Выяснилось, что показатели его крови достигли угрожающих жизни низких значений. Мужчине провели четыре процедуры переливания крови.
В больнице британец провел неделю. Чтобы восстановиться после сильного кровотечения, ему потребовалось полугодовое лечение высокими дозами препаратов железа.
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