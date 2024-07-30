Мужчина едва не умер из-за геморроя

По словам Уэста, он всегда тяжело переносил обострения геморроя. Мужчина проходил операции, во время которых ему перевязывали геморроидальные узлы. Когда они отпадали, на их месте вырастали новые. При этом у пациента были обширные кровотечения.

Во время одного из последних приступов кровотечение было таким сильным, что мужчину мучали одышка и сильная слабость. Тогда Уэст обратился к врачам. Выяснилось, что показатели его крови достигли угрожающих жизни низких значений. Мужчине провели четыре процедуры переливания крови.

В больнице британец провел неделю. Чтобы восстановиться после сильного кровотечения, ему потребовалось полугодовое лечение высокими дозами препаратов железа.

В США мужчина пережил клиническую смерть , когда принял большую дозу пищевой добавки. Американец очнулся в мешке для покойников.