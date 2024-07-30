30 июля 2024, 23:59

Мужчина едва не умер из-за геморроя

Freepik
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Жителя Великобритании Иэна Уэста с 16 лет мучал геморрой. Мужчина чуть не погиб из-за осложнений болезни. Об этом он рассказал изданию Metro.

По словам Уэста, он всегда тяжело переносил обострения геморроя. Мужчина проходил операции, во время которых ему перевязывали геморроидальные узлы. Когда они отпадали, на их месте вырастали новые. При этом у пациента были обширные кровотечения.

Во время одного из последних приступов кровотечение было таким сильным, что мужчину мучали одышка и сильная слабость. Тогда Уэст обратился к врачам. Выяснилось, что показатели его крови достигли угрожающих жизни низких значений. Мужчине провели четыре процедуры переливания крови.

В больнице британец провел неделю. Чтобы восстановиться после сильного кровотечения, ему потребовалось полугодовое лечение высокими дозами препаратов железа.

В США мужчина пережил клиническую смерть , когда принял большую дозу пищевой добавки. Американец очнулся в мешке для покойников.

Великобритания Больницы Врачи Мужчины
30 июля 2024, 03:36
В продающихся в России презервативах нашли вызывающие бесплодие химикаты
Unsplash
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Ученые из США выявили наличие токсичных химикатов в популярных иностранных презервативах, продаваемых на российских маркетплейсах. Об этом сообщило издание Guardian.

PFAS - это класс, состоящий из примерно 15 тысяч химических веществ, так называемых «вечных химикатов», не распадающихся естественным путем. Их часто используют для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу.

Завышенное количество химикатов может привести к проблемам с печенью, щитовидной железой и почками. А также это чревато снижением иммунитета и онкологическими заболеваниями.

По данным исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation, специалисты сначала проверили наличие фтора - маркера PFAS. Его нашли в ультратонких презервативах Trojan, которые можно купить в том числе на популярных в России маркетплейсах. Также почти двукратное превышение уровня зафиксировали в латексных презервативах Union Standart, отметили в статье.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее назвала причину снижения продаж презервативов в России. По ее словам, граждане страны стали реже уделять внимание интимной связи.

Исследования Ученые Россия Онкология Маркетплейсы
28 июля 2024, 04:40
Гастроэнтеролог назвал топ-3 бесполезных анализов
Pixabay
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Некоторые анализы можно не сдавать, априори они будут плохими, заявил диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Рекомендации врача опубликовало издание «Живая Кубань».

Сдача таких анализов - это пустая трата времени и денег, считает специалист. Речь идет об уровне витамина D, уровне холестерина и ЭКГ.

Уровень витамина D низкий у 80% населения, сдавать этот анализ целесообразно только для прохождения специальной терапии. Садыков рекомендовал проверять соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина в крови. Электрокардиограмма сама по себе не говорит о проблемах с сердцем, пояснил врач.

Врач-кардиолог Елена Быстрова призвала проходить ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий как минимум один раз в год.

Болезни Врачи Деньги
28 июля 2024, 04:36
Невролог рассказал, почему в жару часто болит голова
Freepik
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Длительное пребывание на солнце и недостаток воды в организме могут вызывать боль головы в жаркую погоду. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости».

«Головные боли в жару часто возникают из-за комбинации нескольких факторов, влияющих на организм. Одна из частых причин - обезвоживание. В жаркую погоду люди больше потеют», - объяснил специалист.

Также в жаркий сезон повышается вероятность перегревания, которое случается, если человек долго находился под лучами солнца. Самым ярким симптомом теплового удара является боль в голове, потому что организм не в состоянии быстро регулировать температуру.

Летом могут расширяться кровеносные сосуды, что тоже иногда вызывает головную боль. Особенно, когда возникают резкие перепады температуры, например, пациент быстро перешел с жаркой улицы в прохладное помещение.

Ранее доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени Владимирского Наталья Балашова заявила, что в жаркую погоду можно освежиться кефиром. По ее словам, этот напиток является полезным средством.

Болезни Врачи Погода Солнце Жара
27 июля 2024, 02:50
Минздрав перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила
Global Look Press
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Повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице могут быть первыми симптомами лихорадки Западного Нила. При появлении недомогания необходимо обратиться за медицинской помощью, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

«При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», - отметили в Минздраве.

Инфицирование чаще всего происходит при укусе зараженного комара, пояснили в центре. Для защиты рекомендуется применять репелленты и москитные сетки. Лихорадка Западного Нила в тяжелых случаях может привести к поражению центральной нервной системы.

В России зафиксировали единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, отметили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведут непрерывный мониторинг заболевания.

Болезни Минздрав Роспотребнадзор Россия

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