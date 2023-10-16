Мужчина частично ослеп после приема виагры

Читайте нас в:

По информации журнала, иранец принял двойную дозу препарата - она считается максимально допустимой. Через три часа после этого мужчина ослеп на один глаз.

Врачи установили, что у пациента образовались тромбы в артерии и вене, которые обеспечивали кровоснабжение глаза. В результате у него произошел отек, а потом и отслоение сетчатки. Ученые предположили, что усиленный кровоток к половому члену, вызванный препаратом, повредил чувствительные кровеносные сосуды в глазу.

В 2020 году турецкие ученые выяснили, что виагра может негативно влиять на зрение. На побочные симптомы после приема препарата пожаловались 17 пациентов - одни из них перестали различать цвета, другие стали более чувствительны к свету. Симптомы проходили приблизительно за 21 час.