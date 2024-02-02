Мурашко рассказал о прорыве в российской онкологии
За последние пять лет российским ученым и врачам удалось добиться прорывных результатов в онкологии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина.
«За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», - сообщил министр.
Мурашко рассказал, что в России значительно повысилась скорость и качество диагностики. Теперь более более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях - первой и второй. А раннее выявление улучшает прогноз лечения. В результате одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 8%.
Одновременно в России стало больше врачей-онкологов. В детских организациях их количество увеличилось на 25%, а число радиологов - практически в 1,5 раза.
В онкологическом центре Ростова-на-Дону врачи начали использовать роботов на операциях по удалению раковой опухоли.
В четверг, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов.