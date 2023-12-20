Мурашко предложил Китаю сотрудничать в разработке биологических препаратов

Прошедшая в Пекине встреча стала первой после пандемии коронавируса. Михаил Мурашко заявил, что во время нее страны активно обменивались актуальными данными и подходами к лечению. Он обсудил с Цао Сюэтао расширение сотрудничества в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обращении медицинских изделий и лекарств, медицинском образовании.

«У нас есть еще одно традиционное поле для сотрудничества - это медицина катастроф. У нас большая приграничная территория, поэтому мы можем проводить совместные учения и тренировки», - сказал министр.

Михаил Мурашко заявил, что Россия заинтересована в расширении контактов в сферах разработки и производства биологических препаратов, биотехнологий для лечения онкологических, инфекционных и ревматоидных заболеваний, телемедицины.

Российская делегация прилетела в Пекин 19 декабря.

RT сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.