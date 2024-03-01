01 марта 2024, 09:55

«Мозговой туман» и другие сложности. Новому исследованию о COVID-19 дали оценку

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New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшений памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе, сообщил РБК.

Авторы исследования, появившегося в New England Journal of Medicine, указали, что «мозговой туман» может наблюдаться как у тех, кто болел ковидом долгое время, так и у тех, кто выздоровел достаточно быстро.

В опросе специалистов участвовали 140 тысяч человек - болевшие ковидом разной тяжести, а также неинфицированные. Респондентам предложили выполнить когнитивные тесты, чтобы оценить память, мышление, исполнительность, внимание и импульсивность.

В итоге ученые увидели связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями, а больше всего, как оказалось, от него страдают функции памяти. По мнению исследователей, это связано скорее с трудностями с формированием новых воспоминаний.

«Авторы доказали, что когнитивные функции пострадали в большей степени у людей, заболевших в начале пандемии, то есть у заразившихся первоначальным штаммом вируса, и у тех, кто проходил лечение в условиях реанимации», - отметил в беседе с РБК врач-невролог клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский.

При этом, по его словам, исследователи не определили уровень когнитивных функций пациентов до болезни. Помимо этого, подчеркнул специалист, определить, как сильно лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии влияет на развитие когнитивных нарушений, трудно.

«Мы знаем, что критические состояния даже без сопутствующей коронавирусной патологии приводят часто к существенным поражениям головного мозга», - напомнил он.

С такой точкой зрения согласилась кандидат медицинских наук, невролог, психоневролог Анна Шевченко. Она отметила, что на «мозговой туман», который мешает выполнять привычную работу с прежней скоростью, жалуются многие пациенты после ковида.

«Поэтому очень важно работодателю популяризировать опросники для самодиагностики повышенной тревожности, депрессии, астении и стресса как частых проявлений постковидного синдрома», - заключила эксперт.

Коронавирус в России и в мире
01 марта 2024, 05:25
Кардиолог перечислил симптомы приближающегося инфаркта
Freepik
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Чувство жжения в груди, ощущение нехватки воздуха и сильная сдавливающая боль за грудиной оказались ранними симптомами приближающегося инфаркта миокарда. Об этом в беседе с ОСН рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Александр Ворслов.

«Это выраженные боли за грудиной: жжение, давление, чувство нехватки воздуха. Иногда они отдают в лопатку или в руку, но прежде всего болит за грудиной. Это говорит о том, что сердцу не хватает кислорода», - объяснил медик.

По его словам, во время приступа человек обычно останавливается, ложится и пьет нитроглицерин, а спустя 10-15 минут ему становится легче. Подобные приступы врачи называют стенокардией, когда нехватка кислорода временное явление.

Если же это состояние длится до получаса, причем даже при приеме лекарства, следует говорить о наличии предынфарктного состояния. Здесь до инфаркта недалеко, поэтому во всех этих случаях лучше вызвать скорую помощь. Медики снимут электрокардиограмму, осмотрят пациента и точно скажут, что делать.

Ранее сомнолог Павел Кудинов предупредил о рисках при храпе , начиная от остановки дыхания во сне и заканчивая возникновением инфарктов и инсультов.

Болезни Врачи
01 марта 2024, 05:04
Врач рассказал, как подготовиться к Великому посту
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С 18 марта в России начнется Великий пост. О том, как к нему подготовиться и соблюдать его без вреда для здоровья, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Айслу Каримова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, перед началом поста нужно проконсультироваться с врачом, объяснила медик. Специалист поможет определить, как долго человеку стоит поститься.

По словам врача, за время поста пищеварительная система очистится и в организме произойдут положительные изменения. С другой стороны, могут возникнуть побочные эффекты в виде слабости, усталости, головных болей, неприятного запаха и расстройства ЖКТ.

Чтобы минимизировать стресс для организма врач посоветовала за одну-две недели до поста убрать из рациона продукты, вызывающие зависимость, и отказаться от вредных привычек, в первую очередь, сигарет и алкоголя.

«Тогда организму будет проще выдержать длительный пост. Нужно обязательно убирать напитки с кофеином, такие, как кофе, чай, лимонады. То есть менять свой образ жизни и рацион нужно за пару недель до поста», - объяснила Каримова.

Врач предложила постепенно убирать из рациона рафинированные сахара, молочные продукты и мясо, и в целом сократить количество потребляемой пищи. Положительно повлияет на состояние здоровья умеренная физическая нагрузка: занятия йогой или ходьбой.

Ранее священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360», как верующим подготовиться к Великому посту.

Еда РПЦ Православие Врачи Религия Продукты
01 марта 2024, 02:22
Врач рассказал, на какие смертельные болезни указывает кровь из носа
Unsplash
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Кровь из носа может пойти неожиданно у любого человека, но иногда она говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Вызывающие кровотечение болезни перечислила Пятому каналу врач-отоларинголог Анна Колесникова.

У взрослых людей чаще всего носовые кровотечения появляются из-за гипертонической болезни, атеросклероза сосудов или пороков развития сердца.

«Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы или тромбастения. Также причиной могут быть эндокринные заболевания», - объяснила отоларинголог По словам Колесниковой, по тому месту, откуда идет кровь, определяют передние и задние носовые кровотечения.

«При передних кровь бежит из передней трети перегородки носа. В этом месте сосуды наиболее тонкие, поэтому легко травмируются при любых воспалительных явлениях или повышении давления», - пояснила специалист.

Врач отметила, что передние кровотечения достаточно легко остановить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы для человека могут создать задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Они-то и несут угрозу жизни, поэтому являются причиной для неотложной госпитализации.

Врач-отоларинголог Светлана Марнова ранее объяснила, что сосудосуживающие капли в нос нельзя использовать людям с аритмией.

Болезни Врачи
29 февраля 2024, 18:43
Врач назвал продукты, которые вызывают пищевую зависимость
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Британский доктор Крис ван Таллекен рассказал, что ультраобработанные продукты воздействуют на центры удовольствия в системе вознаграждения мозга, при этом вызывая зависимость. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ультраобработанные продукты - это еда, которую сделали в промышленных условиях из рафинированных примесей компонентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

По мнению врача, такой способ приготовления и обработки пищи активирует области головного мозга, которые отвечают за вознаграждение, фокус и память. Сладкое и фастфуд стимулируют центры удовольствия в голове. Так вырабатывается дофамин, который вызывает чувство радости.

Доктор ван Таллекен уточнил, что большинство могут стать зависимыми от такого быстрого способа получения приятных эмоций и ощущений. Кроме того, чрезмерное употребление такой пищи может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.

Ранее врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара. Специалисты перечислили самые вредные виды фастфуда.

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