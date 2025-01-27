Москвичка решила приготовить ужин и получила 60% ожогов тела
Врачи ожогового центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве спасли девушку с ожогами 60% тела. Об этом рассказали в пресс-службе научно-исследовательского института.
Москвичка пострадала, когда готовила ужин. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии - из всех ожогов 30% были глубокими.
За жизнь девушки боролись комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи. Чтобы восстановить кожный покров пациентки, ей провели 10 операций, удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами.
«Для ускорения заживления ран использовали специальные повязки из коллагена и дермальный матрикс», - рассказали в НИИ имени Склифосовского.
Сейчас пациентку уже выписали. По словам врачей, она вернулась к полноценной жизни, продолжает работать и заниматься привычными делами.
Ранее хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Сергея Боткина провели гибридную операцию с двумя крупными аневризмами аорты.