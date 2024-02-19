Москвичей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами

Устройства нужны больным для контроля уровня глюкозы в крови.

«Забрать их можно будет уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача», - уточнила вице-мэр.

Долгое время жителям столицы предоставляли для этого специальные тест-полоски. В 2023 году городские власти решили дополнительно запустить программу по выдаче глюкометров более широкой аудитории.

При согласии пациента информация с использованного им глюкометра автоматически будет отправляться в единую городскую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Лечащий врач сможет мониторить здоровье пациента в режиме реального времени, своевременно отмечать любые изменения и адекватно корректировать лечение. Если он зафиксирует серьезные отклонения, врач сможет оперативно вызвать пациента на консультацию и, при необходимости, назначить дополнительную диагностику или изменить лечебный курс.

Компания «Диаконт» в Королеве готовит к запуску производство тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Оно позволит наладить выпуск жизненно важного оборудования для больных диабетом.