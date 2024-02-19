Москвичей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами
Жители Москвы, страдающие диабетом, получат новые бесплатные глюкометры. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Устройства нужны больным для контроля уровня глюкозы в крови.
«Забрать их можно будет уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача», - уточнила вице-мэр.
Долгое время жителям столицы предоставляли для этого специальные тест-полоски. В 2023 году городские власти решили дополнительно запустить программу по выдаче глюкометров более широкой аудитории.
При согласии пациента информация с использованного им глюкометра автоматически будет отправляться в единую городскую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Лечащий врач сможет мониторить здоровье пациента в режиме реального времени, своевременно отмечать любые изменения и адекватно корректировать лечение. Если он зафиксирует серьезные отклонения, врач сможет оперативно вызвать пациента на консультацию и, при необходимости, назначить дополнительную диагностику или изменить лечебный курс.
Компания «Диаконт» в Королеве готовит к запуску производство тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Оно позволит наладить выпуск жизненно важного оборудования для больных диабетом.