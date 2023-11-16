Москвичей пригласили на экскурсии в Боткинскую больницу

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«Все, что нужно для посещения, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», - пояснила она.

Москвичи увидят новый флагманский центр и урологическое отделение, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, посетить гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал и другие помещения. Кроме того, гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.

Посетителей будут разделять на группы по 20 человек. Экскурсии проведут медработники и специалисты центров госуслуг.

Подобные экскурсии уже проходили в больнице имени Филатова. В них приняли участие 11 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в «Сколкове» в 2025 году откроется новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Его строительство уже началось.