Москвичей пригласили на экскурсии в Боткинскую больницу
Боткинская больница с вековой историей примет всех желающих на экскурсию в период с 23 по 29 ноября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Все, что нужно для посещения, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», - пояснила она.
Москвичи увидят новый флагманский центр и урологическое отделение, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, посетить гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал и другие помещения. Кроме того, гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.
Посетителей будут разделять на группы по 20 человек. Экскурсии проведут медработники и специалисты центров госуслуг.
Подобные экскурсии уже проходили в больнице имени Филатова. В них приняли участие 11 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в «Сколкове» в 2025 году откроется новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Его строительство уже началось.