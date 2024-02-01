Москва выделила гранты на внедрение новых методов лечения онкопациентов

Так, грант получит Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы. С 2018 года в нем функционирует отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», - уточнил Собянин.

По его словам, благодаря грантам число трансплантаций костного мозга в центре выросло в три раза за шесть лет.

Кроме того, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого передадут средства для работы двух онкологических отделений. В них применяют такие инновационные технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация.

Также грант получит старейшая онкобольница Москвы - ГКОБ № 1. В ней оперируют опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета.

Ранее Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда. Он получит грант от Правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований.