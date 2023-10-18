Московские врачи спасли жизнь женщине с редким случаем внематочной беременности

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Женщина пожаловалась на тянущие боли внизу живота. Ей сделали УЗИ и обнаружили в брюшной полости свободную жидкость. Это натолкнуло врачей на мысль о внематочной беременности.

«Дополнительное лабораторное обследование подтвердило наши опасения. Стало ясно, что мы имеем дело с беременностью неясной локализации: у пациентки был значительно повышен уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с шестого по восьмой день после оплодотворения яйцеклетки», - рассказала Вартанян.

Гинекологи приняли решение прооперировать женщину. После прокола у пациентки в животе открылось кровотечение, причиной которого стало развитие беременности в печени. Там врачи обнаружили плодное яйцо три на три сантиметра, разорвавшее орган. Жизнь пациентки оказалась под угрозой.

Тогда ей провели еще одну операцию с частичным удалением печени, полным вырезанием желчного пузыря и самого плодного яйца. Это было необходимо, так как эмбрион начал прорастать в органы. Операция прошла успешно и не повлияет на детородную функцию женщины.

По словам гинекологов, это очень редкий случай внематочной беременности. Чаще встречаются эпизоды с прикреплением плода к органам брюшной полости и таза, а также в фаллопиевой трубе.

Ранее столичные врачи спасли жизнь пациентке с тяжелой формой гриппа. У женщины началось легочное кровотечение.