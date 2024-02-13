Московские врачи опубликовали более трех тысяч статей в научных журналах за год

Множество статей московских авторов оказалось в центре внимания международного научного сообщества, поскольку затрагивали актуальные темы, такие как пандемия, новые методы лечения рака, трансплантация органов, тканевое донорство, борьба с инсультом, изучение работы мозга и другое.

«Москва - прогрессивная столица российской науки, источник уникальных разработок и реализованных проектов мирового уровня», - отметила Ракова.

По ее словам, в столице ежегодно проходит свыше 1200 профессиональных мероприятий. За последние три года медицинские учреждения в Москве получили более 260 патентов, 70% которых уже нашли применение в клинической медицине.

На цифровой платформе «Московская медицина. Мероприятия» ежедневно проводятся научные события для медицинских экспертов города и всей страны.

Кроме того, более 80 тысяч медицинских исследований с искусственным интеллектом провели в Подмосковье за год. Нейросети помогают врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты и проводить другие процедуры.