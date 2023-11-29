Московские ветеринары спасли шпица с камнем в форме звезды в мочевом пузыре

Хозяева Тедди привезли питомца в клинику, обеспокоенные его поведением и наличием крови в моче. В результате медицинского осмотра в мочевом пузыре шпица обнаружили два камня. Врач Кунцевской ветеринарной клиники Ирина Гессе решила, что необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

Во время операции врачи извлекли два инородных предмета: мелкий камушек размером 0,4 миллиметра и крупный диаметром 1,5 сантиметра, особенно опасный из-за своей звездчатой формы.

Сейчас с питомцем все хорошо, он восстанавливается после операции.

Кинолог Владимир Голубев также рассказал, как спасти собаку от ранней смерти. Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. Показывать питомца ветеринару необходимо не реже раза в год - даже если животное кажется здоровым.