29 ноября 2023, 11:42

Московские ветеринары спасли шпица с камнем в форме звезды в мочевом пузыре

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Столичные ветеринары спасли шпица Тедди, удалив камень в форме звезды из его мочевого пузыря. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Хозяева Тедди привезли питомца в клинику, обеспокоенные его поведением и наличием крови в моче. В результате медицинского осмотра в мочевом пузыре шпица обнаружили два камня. Врач Кунцевской ветеринарной клиники Ирина Гессе решила, что необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

Во время операции врачи извлекли два инородных предмета: мелкий камушек размером 0,4 миллиметра и крупный диаметром 1,5 сантиметра, особенно опасный из-за своей звездчатой формы.

Сейчас с питомцем все хорошо, он восстанавливается после операции.

Кинолог Владимир Голубев также рассказал, как спасти собаку от ранней смерти. Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. Показывать питомца ветеринару необходимо не реже раза в год - даже если животное кажется здоровым.

Животные Москва 2023
29 ноября 2023, 03:44
«Это диверсия». Зачем в мороженом нужен алкоголь
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Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и десертах. Сейчас норма составляет 7-10%, в ведомстве считают, что ее нужно понизить до 1,2%. В ведомстве объяснили важность этой меры тем, что сейчас алкогольное мороженое «может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений». Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с «360» согласился с предложением Минфина и заявил, что мороженое и без алкоголя дает достаточный уровень эйфории. Сейчас алкогольное мороженое продается без ограничений, в том числе и детям, что по мнению нарколога, абсолютно неприемлемо.

Далее - прямая речь.

Формируется привыкание Снижать содержание этилового спирта однозначно надо. Восемь - это уже очень хороший градус получается. На ребенка алкоголь действует в расчете на массу тела, как и у любого [человека]. У детей она маленькая, и легко может случиться передозировка. Вот так вот хитренько формируется привыкание к эффекту, даже незаметно. Или представьте, человек на ходу съел мороженое, сел за руль - какие для него могут быть последствия, если он попадет в поле зрения сотрудников ГИБДД? Конечно, надо с этим бороться. Совершенно необъяснимо, зачем алкоголь нужен в мороженом, по сути в детском лакомстве. Какая связь? Мороженое и так за счет жира и сахара дает нормальный уровень эйфории. Туда пихать алкоголь можно только с какими-то диверсионными целями, поэтому однозначно - 8% это очень много. Даже 1% - непонятно, для чего он там нужен. Для запаха? Провоцировать детей нельзя Не думаю, что алкогольное мороженое - это большая доля рынка. Но у нас постоянно что-то случается: то конфеты с никотином для детей, еще что-то. Я это рассматриваю как диверсию. Нельзя, нельзя детей провоцировать, чтобы это было в доступе. Без вариантов. Если взрослому нужно, он добудет алкоголь. Детям алкоголь у нас строго запрещен и, соответственно, никакого искушения [не должно быть], тем более это не регламентируется. Что, там будут паспорт на мороженое требовать? Это смешно.

Еда Дети Алкоголь
28 ноября 2023, 16:30
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на треть
Сайт мэра и правительства Москвы
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В России с 20 по 26 ноября количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 32,8% по сравнению с прошлой неделей, а число госпитализаций возросло на 25,3%. Данные предоставили в официальной сводке оперативного штаба.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах России, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, количество заболевших возросло в 79 субъектах. Также увеличились и показатели тех, кто выздоровел. Всего в России их количество достигло 54 797 человек. Это на 37,9% больше, чем на прошлой неделе.

В Москве за неделю выявили 13 590 случаев COVID-19, а госпитализировали 1122 пациента. Кроме того, врачи зафиксировали 19 летальных исходов, а выздоровели 10 519 человек.

Несмотря на такую клиническую картину, в России не планируют вводить новые ковидные ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые формы заболевания встречаются нечасто, поэтому оснований для принятия строгих мер нет.

Здравоохранение Медицина Коронавирус в Москве Москва 2023
28 ноября 2023, 10:03
Смертность от цервикального рака в России увеличилась
Unsplash
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Количество смертей от рака шейки матки в России выросло. Россиянам следует обратить внимание на способы ранней диагностики и профилактики заболевания, сообщило РИА «Новости».

Издание напомнило об исследованиях кандидата медицинских наук Антона Барчука, онколога из Европейского университета и ИТМО. Он проанализировал данные, собранные в популяционных регистрах рака и пришел к выводу, что смертность от цервикального рака среди женщин северо-западных регионов России увеличилась.

«Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации», - указал ученый.

Исследование международных ученых, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, также показало, что риск рака разных видов увеличивают такие факторы как табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова посоветовала женщинам после 21 года регулярно проверяться на рак шейки матки. По ее словам, всем людям после 40 лет следует измерять давление и обращаться к специалистам в случае его повышения.

Ученые Медицина Рак Онкология
27 ноября 2023, 11:04
Новый стандарт медицинской помощи женщинам разработали в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве начали вводить новый подход к медпомощи для женщин. Прежние женские консультации заменят на инновационные центры здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. <…> Сейчас мы приступаем к реализации проекта и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве», - рассказала она.

Жительницы столицы получат широкий спектр услуг, начиная от консультирования и диагностики до сопровождения беременности на протяжении всех этапов жизни. С принятием данного стандарта москвички будут четко осведомлены о порядке мероприятий, а также о том, куда и в какие сроки следует обращаться для получения необходимой помощи. Кроме того, в электронной медицинской карте появится новый раздел, посвященный женскому здоровью.

Центры здоровья женщин свяжут с крупными медицинскими учреждениями, и по возможности будут располагаться в непосредственной близости от родильных домов и перинатальных центров. В настоящее время уже отобрали десять подходящих зданий, в трех из них начался ремонт. Первый подобный объект на базе Городской клинической больницы № 31 имени Г. М. Савельевой начнет прием пациентов 11 декабря.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила основные риски для женского здоровья после 50 лет.

Здравоохранение Больницы Москва 2023

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