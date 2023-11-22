22 ноября 2023, 18:50

Мосгордума утвердила бюджет на обслуживание программы ОМС

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мосгордума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФ ОМС) на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. О решении, принятом во время заседания городского парламента, сообщил информационный центр столичного правительства.

В соответствии с документом бюджет фонда на ближайшие три года запланирован следующим образом. Предполагаемый объем средств фонда в 2024 году составит 454 миллиарда рублей, в 2025 году это число возрастет до 484,5 миллиарда рублей, а в 2026 году - до 514,85 миллиарда рублей. Аналогичная динамика ожидается и в расходах.

Основная доля дохода фонда сформируется за счет субсидий от Федерального фонда ОМС, причем в 2024 году их удельный вес в структуре составит 85,8%, а в последующие два года увеличится до более чем 86%.

Кроме того, свыше 90,5% расходов пойдет на реализацию базовой программы медстрахования. Она включит медицинскую помощь для жителей столицы. Часть средств (до 1,5% от общих расходов) направят на покрытие стоимости медицинской помощи незастрахованным и пациентам с неустановленной личностью в рамках базового пакета ОМС.

В ближайшие три года на здравоохранение в столице выделят порядка 1,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что новый многопрофильный детский стационар построят в Москве.

Мосгордума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФ ОМС) на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. О решении, принятом во время заседания городского парламента, сообщил информационный центр столичного правительства.

Здравоохранение Москва 2023
22 ноября 2023, 04:03
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Unsplash
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Снизить давление можно и без таблеток. Для этого необходимо сократить количество соли в рационе, рассказала в Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Дело в том, что соленая пища способствует удержанию воды в организме, в том числе в крови, повышая давление на стенки кровеносных сосудов. Оно снижается, если сократить потребление соли», - пояснила она.

Как рассказала Павлова, ученые провели эксперимент. Они наблюдали за сотнями пациентов, которые сидели на диетах с высоким и низким содержанием соли. Специалисты выяснили, что уже через неделю людям становилось лучше, если они съедали каждый день меньше соли на одну чайную ложку. При этом пациенты просто отказывались от покупных блюд.

Но Павлова предостерегла от чрезмерного отказа от соли, так как она важна для водно-солевого баланса.

Еда Болезни Врачи
21 ноября 2023, 18:27
Вторую успешную пересадку сердца выполнили в Боткинской больнице в Москве
Freepik
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В городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Москве успешно выполнили вторую пересадку сердца. Сейчас 53-летний пациент приступил к реабилитации. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать», - уточнила она.

Пациент несколько лет страдал от хронической сердечной недостаточности из-за чего при минимальных нагрузках у него возникали отдышка и приступы удушья. В августе состояние резко ухудшилось и его госпитализировали. Мужчину прооперировали в октябре, когда нашли подходящий донорский орган.

Ракова добавила, что пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас чувствует себя хорошо. Его перевели из реанимации в палату через три дня после трансплантации. Мужчине еще предстоит пройти реабилитацию под контролем кардиологов и иммунологов.

Ранее новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в институте Склифосовского в Москве.

Врачи Москва 2023 Анастасия Ракова
21 ноября 2023, 11:12
Филатовская и Боткинская больницы в Москве полностью отказались от бумажных документов
Сайт мэра и правительства Москвы
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Филатовская и Боткинская больницы в Москве отказались от бумажных документов и полностью перешли на цифровой формат работы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой, безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты», - заявил он.

Глава города перечислил преимущества, которые получили больницы благодаря переходу на систему «Цифровая клиника». По его словам, занятость врачей снизится на 30%, что позволит им уделять пациентам больше времени. Нововведения также облегчат коммуникацию между сотрудниками больницы и избавят их от бумажной волокиты.

Инновационные цифровые процессы также уже внедрили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больнице имени Вересаева. В ближайшие два года на цифровую платформу переведут все столичные медучреждения.

Кроме того, на западе Москвы появится новый многопрофильный детский стационар. Высокотехнологичное учреждение построят в районе Филевский Парк к 2028 году.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Технологии Москва 2023
21 ноября 2023, 10:27
Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве построят многопрофильный детский стационар. Современная клиника с высокотехнологичным оснащением появится в районе Филевский Парк на улице Алябьева, дом 7/33. Корпуса займут площадь в 80-120 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам», - рассказал Собянин.

В больнице будут доступны высокотехнологичные операционные, позволяющие проводить хирургические вмешательства любой сложности. Также откроется стационар кратковременного пребывания.

Внутри отделений откроют просторные и уютные палаты, где дети смогут находиться вместе с родителями, и игровые зоны.

Строительство стационара завершат к 2028 году.

Ранее Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов. В столице открыли 68 таких учреждений.

Поликлиники Сергей Собянин Москва 2023

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