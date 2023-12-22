22 декабря 2023, 11:02

Мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины за год. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов Москвы. Их тестируют на входе и при смене версий сервиса и регулярно анализируют качество во время исследований.

Если выявляют ошибки, сервис отправляют на доработку. Например, с начала 2023 года было провели более 500 мониторингов и около 200 тестирований - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, в 15% случаев сервисы искусственного интеллекта для расшифровки различных медицинских снимков направляли на улучшение.

«В любом случае при описании снимков итоговый диагноз ставит врач, но благодаря регулярному мониторингу специалистам доступны самые качественные и надежные решения», - подчеркнула Ракова.

С этого года в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования столичным пациентам доступна новая медицинская услуга - анализ результатов профилактических маммографических исследований с применением ИИ.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев рассказал, что сотрудники в области телемедицины работают над порядком применения, требованиями к результатам и оценке программных продуктов.

Он уточнил, что появляются и новые задачи, которые требуют новых подходов, регулярно разрабатываются инструменты и методы работы. Как результат - повышение качества работы нейросетей.

Ранее стало известно, что нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ.

Искусственный интеллект Медицина Телевидение Москва 2023
22 декабря 2023, 10:32
Японская фармкомпания оставила Россию без вильпрафена
Global Look Press
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В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК, что вывела его с российского рынка.

Препараты отличались формой выпуска - покрытые пленочной оболочкой либо растворимые. В России вильпрафен от Astellas выпускали заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». Представители второй подтвердили, что японская компания решила свернуть его производство в России.

К середине декабря вильпрафен, по данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», полностью исчез из продажи в Санкт-Петербурге, Тамбове и Перми. Препарат частично остался в Москве, Воронеже и Самаре.

Лекарства на основе джозамицина назначали для лечения инфекций дыхательных путей, ЛОР-заболеваний, офтальмологии, дерматологии, стоматологии и гастроэнтерологии. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в России нет аналогов вильпрафена. Минздрав предложил заменить его препаратами на основе азитромицина и кларитромицина.

Американская компания MSD планировала вывести с российского рынка вакцины от кори, ветрянки, краснухи и паротита. Профессор Михаил Костинов заявил, что их можно заменить препаратами из Индии.

В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК , что вывела его с российского рынка.

Здравоохранение Лекарства Япония Россия Медицина Бизнес
22 декабря 2023, 09:54
Грипп А диагностировали у 16 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер
РИА «Новости»
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У 16 из 86 детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. У остальных подтвердилось ОРВИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А , у 70 детей - острая респираторная инфекция», - уточнили в министерстве.

Семь детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 79 - в легкой степени тяжести. Примерно 38 школьников и 11 сопровождающих здоровы. Их разместили в провизорном отделении.

Ситуацию взял на контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Во время поездки из лагеря домой 12-летней девочке резко стало плохо. Она потеряла сознание, а спустя время умерла. Другие дети жаловались на высокую температуру. Когда поезд прибыл на станцию в город Балашов в Саратовской области, школьников высадили и отправили в инфекционную больницу.

В Роспотребнадзоре сообщали, что информация о первом заболевшем школьнике в поезде Тюмень - Адлер появилась 20 декабря. Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки.

У 16 из 86 детей, ехавших в поезде Тюмень - Адлер выявили грипп А. У остальных подтвердилось ОРВИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Саратов Тюмень Дети Пенза Болезни
21 декабря 2023, 13:21
Нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве запустили два новых сервиса искусственного интеллекта, облегчающих диагностику геморрагического и ишемического инсульта при помощи анализа компьютерных томографий (КТ) головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране», - отметила она.

В городе начали работать около 60 сервисов, основанных на искусственном интеллекте, которые анализируют признаки различных заболеваний в рамках 29 клинических направлений.

Московская система здравоохранения внедрила восемь комплексных решений на базе ИИ. Они обработали свыше 150 тысяч КТ-снимков.

Большая часть интегрированных в медицинскую практику систем искусственного интеллекта является продуктом отечественного программирования. Нейросети способны обнаруживать до десяти разных патологических признаков на одном медицинском изображении. Кроме того, они автоматически проводят всевозможные измерения с высокой точностью.

Нейросеть стала оказывать помощь не только в здравоохранении. Искусственный интеллект помог выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году.

Здравоохранение Искусственный интеллект Москва 2023 Анастасия Ракова
21 декабря 2023, 12:07
Гонконгский вариант. Чем опасен грипп, которым заразились дети в поезде Тюмень — Адлер
РИА «Новости»
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Грипп А, выявленный у детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, сопровождается тяжелыми формами и может приводить к летальным исходам. Об особенностях этого заболевания рассказал «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Как отличить грипп от обычной простуды Профессор пояснил, что обычная простуда протекает не так тяжело, как грипп. При простуде, со слов доктора биологических наук, возникают першение в горле и насморк, человек чувствует недомогание. У гриппа обычно более серьезные симптомы.

«Если это серьезная форма гриппа, то обычно это сильная температура, светобоязнь, когда хочется задвинуть шторы, бывает рвота. Болезнь начинается более резко, наблюдается интоксикация. Это первые признаки, что, скорее всего, все-таки это грипп - не просто простуда, когда можно на ногах перенести», - подытожил Чумаков.

У гриппа, переходящего к людям от животных, например, от птиц или свиней, нет тенденции к смягчению, поскольку вирус идет от другого вида, пояснил собеседник «360». У птиц такой грипп приспосабливается, поэтому они переносят его легче, а человек болеет тяжело, отметил Чумаков.

«Сейчас дети заболели этим гриппом, непонятно, кто был источником. Скорее всего, на этот поезд просто сел какой-то зараженный ребенок или даже взрослый, который перезаражал детей этом поезде, поэтому возникла такая вспышка. В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее. <…> Сейчас будет ясно, что это за грипп, и насколько это вообще аномалия, то есть, насколько это другой тип по сравнению с тем, который ожидался», - рассказал профессор.

Что могло стать причиной смерти девочки По словам доктора наук, грипп действительно иногда сопровождается тяжелыми формами. Но поскольку скончался только один ребенок, говорить о статистике пока не приходится, так как это могло быть стечение обстоятельств, сказал собеседник «360». Статистикой можно было бы считать хотя бы два случая из 30, уточнил научный сотрудник.

Как отличить грипп от обычной простуды Более 100 детей сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу в Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что у 60 детей есть признаки ОРВИ, у 15 человек анализ выявил грипп А. Губернатор также подтвердил, что в поезде скончалась 12-летняя девочка.

По словам доктора наук, грипп действительно иногда сопровождается тяжелыми формами. Но поскольку скончался только один ребенок, говорить о статистике пока не приходится, так как это могло быть стечение обстоятельств, сказал собеседник «360». Статистикой можно было бы считать хотя бы два случая из 30, уточнил научный сотрудник.

Комментируя эту новость, Чумаков отметил, что помимо гриппа А существует грипп Б. Грипп А, по словам профессора, переносится в основном птицами и «прилетает» к нам из Юго-Восточной Азии, из-за чего наступает очередная сезонная эпидемия. Можно сказать, что это птичий грипп, который принимает разные формы и характеризуется обозначениями H1 и N1, уточнил доктор биологических наук.

У гриппа, переходящего к людям от животных, например, от птиц или свиней, нет тенденции к смягчению, поскольку вирус идет от другого вида, пояснил собеседник «360». У птиц такой грипп приспосабливается, поэтому они переносят его легче, а человек болеет тяжело, отметил Чумаков.

«Сейчас дети заболели этим гриппом, непонятно, кто был источником. Скорее всего, на этот поезд просто сел какой-то зараженный ребенок или даже взрослый, который перезаражал детей в этом поезде, поэтому возникла такая вспышка. В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее. <…> Сейчас будет ясно, что это за грипп, и насколько это вообще аномалия, то есть, насколько это другой тип по сравнению с тем, который ожидался», - рассказал профессор.

Что могло стать причиной смерти девочки

Дети Болезни Грипп Птичий грипп

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