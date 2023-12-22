Мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве

По ее словам, особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов Москвы. Их тестируют на входе и при смене версий сервиса и регулярно анализируют качество во время исследований.

Если выявляют ошибки, сервис отправляют на доработку. Например, с начала 2023 года было провели более 500 мониторингов и около 200 тестирований - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, в 15% случаев сервисы искусственного интеллекта для расшифровки различных медицинских снимков направляли на улучшение.

«В любом случае при описании снимков итоговый диагноз ставит врач, но благодаря регулярному мониторингу специалистам доступны самые качественные и надежные решения», - подчеркнула Ракова.

С этого года в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования столичным пациентам доступна новая медицинская услуга - анализ результатов профилактических маммографических исследований с применением ИИ.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев рассказал, что сотрудники в области телемедицины работают над порядком применения, требованиями к результатам и оценке программных продуктов.

Он уточнил, что появляются и новые задачи, которые требуют новых подходов, регулярно разрабатываются инструменты и методы работы. Как результат - повышение качества работы нейросетей.

Ранее стало известно, что нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ.